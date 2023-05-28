Люганузе не отступает от требования ликвидировать пруд, где утонул ребенок

В начале апреля волостное управление своим распоряжением аннулировало разрешение на использование пруда, принадлежащего швейной фирме "Tallinn Dolls", обязав построить на его месте закрытый источник воды. Однако у предприятия с производством в Варья должна иметься точка водозабора, исходя из требований противопожарной безопасности.

Однако владелец пруда через адвоката подал апелляционную жалобу на аннулирование разрешения на использование, посчитав требование о закрытом водном источнике необоснованным и несоразмерным.

Адвокат Урмас Кийк написал в волостное управление, что перестройка водозабора конструктивно сложна и повлечет за собой большие затраты для собственника, несоразмерный с поставленной целью. "Открытые водоемы, как естественные, так и искусственные, - совершенно нормальное явление в эстонском ландшафте. Если в них время от времени тонет дикое животное, это следует считать неизбежным и естественным отбором", - считает Кийк. По его словам, пруд огорожен забором, а калитка сейчас на замке.

По словам адвоката, в случае со спорным водоемом выбраться животным из воды помогла бы, например, обычная доска, один конец которой будет в воде, другой - на берегу. "Такая мера была бы простой, дешевой и, предположительно, выполняла бы свое предназначение. Другой вариант - сделать нижнюю часть забора более плотной, чтобы животные не могли там пролезть, но это тоже довольно сложно и дорого, если помнить о цели - предотвращение случайного проникновения туда мелких животных".