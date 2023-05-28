Люганузе не отступает от требования ликвидировать пруд, где утонул ребенок

Волостное управление Люганузе не удовлетворило возражение владельца пруда, расположенного в деревне Варья, на требование ликвидировать опасный водоем.
В начале апреля волостное управление своим распоряжением аннулировало разрешение на использование пруда, принадлежащего швейной фирме "Tallinn Dolls", обязав построить на его месте закрытый источник воды. Однако у предприятия с производством в Варья должна иметься точка водозабора, исходя из требований противопожарной безопасности.
Однако владелец пруда через адвоката подал апелляционную жалобу на аннулирование разрешения на использование, посчитав требование о закрытом водном источнике необоснованным и несоразмерным.
Адвокат Урмас Кийк написал в волостное управление, что перестройка водозабора конструктивно сложна и повлечет за собой большие затраты для собственника, несоразмерный с поставленной целью. "Открытые водоемы, как естественные, так и искусственные, - совершенно нормальное явление в эстонском ландшафте. Если в них время от времени тонет дикое животное, это следует считать неизбежным и естественным отбором", - считает Кийк. По его словам, пруд огорожен забором, а калитка сейчас на замке.
По словам адвоката, в случае со спорным водоемом выбраться животным из воды помогла бы, например, обычная доска, один конец которой будет в воде, другой - на берегу. "Такая мера была бы простой, дешевой и, предположительно, выполняла бы свое предназначение. Другой вариант - сделать нижнюю часть забора более плотной, чтобы животные не могли там пролезть, но это тоже довольно сложно и дорого, если помнить о цели - предотвращение случайного проникновения туда мелких животных".
Адвокат еще раз подчеркнул, что открытые водоемы с крутыми и скользкими берегами - обычное явление в нашей природе и животные обычно знают, как в них не утонуть. "Оспоренное распоряжение не учитывает обоснованные интересы заявителя и обязывает его нести неразумные расходы, в которых на самом деле нет необходимости", - констатировал представитель предприятия.
Однако на этой неделе волостное управление Люганузе отклонило возражение владельца пруда. По мнению властей, отзыв права пользования водоемом и требование о перестройке источника воды соразмерны цели обеспечения безопасности жизни и здоровья людей и животных. По словам самоуправления, об этом свидетельствует и обращение 74 жителей деревни Варья с требованием о преобразовании противопожарного резервуара в закрытый источник воды.
31 марта в варьяском пруду утонул живший по соседству полуторагодовалый мальчик, который, играя во дворе со старшими детьми, упал в водозабор.
Отец малыша вынес сына из воды, после чего скорая помощь увезла ребенка в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка.
В январе этого года предприятие получило от волости разрешение на использование этого водоема.
Сразу после трагедии родители погибшего ребенка, проживающие рядом с прудом, обратились в волостное управление с требованием ликвидировать водоем или закрыть его крышкой. В семье подрастают еще двое детей трех и пяти лет.
Полиция возбудила уголовное дело по расследованию смерти ребенка в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.