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Распределяется жилищное пособие для многодетных семей

Северное побережье
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Учреждение KredEx.
Учреждение KredEx. Фото: Tairo Lutter / Postimees Grupp

Малообеспеченные многодетные семьи с 29 мая могут подавать объединенному учреждению EAS и KredEx заявления на получение жилищного пособия, как проинформировал портал Rus.ERR.

Тур распределения жилищных пособий 2023 года будет открыт до 3 июля включительно. Пособие предназначено для улучшения жилищных условий малообеспеченных семей с тремя и более детьми.

За счет этого пособия можно осуществить как покупку дома, так и его строительство, а также расширение, ремонт и работы, связанные с техническими системами жилья.

Подробнее - на веб-странице KredEx.

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