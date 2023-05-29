Распределяется жилищное пособие для многодетных семей

Малообеспеченные многодетные семьи с 29 мая могут подавать объединенному учреждению EAS и KredEx заявления на получение жилищного пособия, как проинформировал портал Rus.ERR.
Тур распределения жилищных пособий 2023 года будет открыт до 3 июля включительно. Пособие предназначено для улучшения жилищных условий малообеспеченных семей с тремя и более детьми.
За счет этого пособия можно осуществить как покупку дома, так и его строительство, а также расширение, ремонт и работы, связанные с техническими системами жилья.
Подробнее - на веб-странице KredEx.