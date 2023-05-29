Распределяется жилищное пособие для многодетных семей

Тур распределения жилищных пособий 2023 года будет открыт до 3 июля включительно. Пособие предназначено для улучшения жилищных условий малообеспеченных семей с тремя и более детьми.

За счет этого пособия можно осуществить как покупку дома, так и его строительство, а также расширение, ремонт и работы, связанные с техническими системами жилья.