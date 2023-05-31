МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.06-08.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве в Йоаорге с 16.00 до 19.00 - День защиты детей.

* В Тойла на памп-треке у площади Фёренхофа в 17.00 - торжественное открытие мобильного молодежного центра.

* В Нарвском музее в ресторане "Рондель" в 17.30 - "Литературные находки (истории) в фарфоре", лекция-дегустация с Эвелиной Ведом. Встречу дополнит гастрономическое сопровождение от ресторана "Рондель". Билет - 22 евро.

* В Кохтла-Ярве в Ярвеской части города - празднование Дня защиты детей: праздник начинается в 18.00 детским веселым шествием от площади "Вирула" к зданию городской управы, в 21.00 мероприятие завершается торжественным открытием фонтанов. Концерт, мастер-классы, игровая площадка, служебные собаки, батут, карусель, катание на лошадях и многое другое.

* В Нарвском замке с 1 июня по 31 июля - лето в Нарвском замке. Специально для летнего периода Нарвский музей разработал познавательно-развлекательные программы и мастер-классы на свежем воздухе, в удивительной атмосфере уютного Средневековья. На территории Северного двора работает уютное кафе "Maitsepaik" с широким выбором сладких и соленых угощений.

Пятница, 2 июня

* В Нарвской ратуше с 12.00 до 16.00 - день открытых дверей.

* В Силламяэ на площадке с флагом у Ваналиннаской школы в 14.00 - празднование Дня флага Эстонии: выступают ученики основных школ Силламяэ и ансамбль ВМС США в Европе и Африке "Flagship".

Суббота, 3 июня

* В Нарвской ратуше с 12.00 до 16.00 - день открытых дверей.