МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.06-08.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 8 июня.
КУЛЬТУРА
Пятница, 2 июня
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - "Loen viieni" / "Считаю до пяти", спектакль детской студии силламяэского театра-студии "Другое небо". Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - открытие выставки "Отголоски вдохновения". Работы учеников студии авторской куклы (руководитель Светлана Ветрова) и учеников студии прикладного искусства (руководитель Юрате Кастрицкая). Вход свободный. Выставка открыта до 27 июня.
* В Ийзакуской библиотеке в 18.00 - вечер школьных историй к 235-летию Ийзакуской школы и встреча выпускников.
Суббота, 3 июня
* На певческой сцене в Тойла в 11.00 - "Me oleme Virumaa lapsed" / "Мы дети Вирумаа", праздник песни и танца детских садов Ида-Вирумаа.
* В Нарве на Кренгольме в 11.00 - экстремальная экскурсия "Йоальская фабрика: от подвала до башни". Информация: www.narvamuuseum.ee.
* В Нарве в Воскресенском соборе в 13.00 - экскурсия "Сакральная Нарва: Воскресенский собор". Экскурсию проведет сотрудник Нарвского музея, специалист по церковному искусству Юлия Хлыстун. Рекомендуемый возраст: 7+. Билет - 15 евро. Билеты только в предварительной продаже. Информация: www.narvamuuseum.ee.
* В Синимяэском музее в Вайвара - исторический вечер: 14.00 - автобусная экскурсия по тропам войны (сбор у музея); 17.00 - лекция Марека Нисума о пограничных полках Эстонии в 1944 году; в 18.15 можно увидеть эстонскую мужскую форму сквозь века и годы; 19.00 - лекция Кюлло Арьяка о гражданской войне в Финляндии в 1918 году и фильм "Käsk" (2008). Бесплатно. Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - "La-la-la" / "Ля-ля-ля", концерт малышей вокальной студии "Келлуке" и беби-балеринок танцевального коллектива "Ритм". Билет - 3 евро.
Воскресенье, 4 июня
* В Нарвском музее в 12.00 - Пятидесятница.
* В Таммикуском народном доме в 14.00 - "Rubble Rock", отчетный концерт музыкального кружка Йыхвиского центра культуры и интересов. На сцене - группы, занимающиеся в Йыхви, и приглашенные гости. Концерт состоится по просьбе инициативной молодежной группы "Party u Bati". Вход свободный.
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - "Sinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad!", концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF), посвященный Дню государственного флага: дуэт аккордеонистов Хенри Зибо и Микк Лангепроон. Вход бесплатный.
Вторник, 6 июня
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки работ ида-вирумааских художников Эдуарда Зеньчика, Юрия Хорева, Вадима Ерохина, Игоря Гордина, Ольги Тюриной, Владимира Копылова, Бориса Уварова "Symbol 4". Выставка открыта до 29 июня.
Четверг, 8 июня
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - открытие выставки "Näitus jalgratturitest Taanis".
* В Тойлаской пожарке в 18.30 - открытие выставки работ учеников Тойлаской музыкально-художественной школы.
СПОРТ
Четверг, 1 июня
* На мототрассе в Иллука с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 2 июня
* На Вокаском стадионе в 17.00 - этап молодежной серии, велоралли.
Суббота, 3 июня
* В порту Нарва-Йыэсуу в 10.00 - Гунгербургская регата; день первый.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Силламяэ на бульваре Мере в 10.15 - Силламяэский променадный забег.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта - Алутагузеский веломарафон: 12.00 - основная дистанция, 48 км; 13.20 - полумарафон, 19 км.
Воскресенье, 4 июня
* В деревне Яама с парковки у церкви в 9.00 стартует поход на плотах по притокам. Информация по тел. 514 1692, Ингрид Кулигина.
* В порту Нарва-Йыэсуу в 9.30 - Гунгербургская регата; день второй.
* В Пюсси с площадки перед Домом культуры в 10.00 стартует Пюссиский велопоход: велозаезд для малышей и семейный поход.
* На Йыхвиской площадке для пляжного волейбола в 10.00 - этап летней волейбольной серии, смешанные команды.
* В Тойла на памп-треке у площади Фёренхофа в 12.00 - этап молодежной серии, заезд на самокатах.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Narva Trans U21" - ФК "Welco" (Тарту).
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Joker" (Раазику).
Вторник, 6 июня
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 7 июня
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/32 финала: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Kose".
Четверг, 8 июня
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Нарве в "Äkkeküla" в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
РАЗНОЕ
Четверг, 1 июня
* В Пухату на деревенской площади в 11.00 - мастерская рукоделия. Изготавливаем скворечники и китайские колокольчики.
* Во дворе мызы Мяэтагузе в 14.00 - молодежный день Алутагузеской волости. Чествование алутагузеских учащихся. Выступают Алутагузеский детский хор, народные музыканты Алутагузе и юные танцоры Алутагузеской школы искусств. Главный исполнитель - Алика Милова. Батуты, палатка дизайна, игры.
* В Нарве в Йоаорге с 16.00 до 19.00 - День защиты детей.
* В Тойла на памп-треке у площади Фёренхофа в 17.00 - торжественное открытие мобильного молодежного центра.
* В Нарвском музее в ресторане "Рондель" в 17.30 - "Литературные находки (истории) в фарфоре", лекция-дегустация с Эвелиной Ведом. Встречу дополнит гастрономическое сопровождение от ресторана "Рондель". Билет - 22 евро.
* В Кохтла-Ярве в Ярвеской части города - празднование Дня защиты детей: праздник начинается в 18.00 детским веселым шествием от площади "Вирула" к зданию городской управы, в 21.00 мероприятие завершается торжественным открытием фонтанов. Концерт, мастер-классы, игровая площадка, служебные собаки, батут, карусель, катание на лошадях и многое другое.
* В Нарвском замке с 1 июня по 31 июля - лето в Нарвском замке. Специально для летнего периода Нарвский музей разработал познавательно-развлекательные программы и мастер-классы на свежем воздухе, в удивительной атмосфере уютного Средневековья. На территории Северного двора работает уютное кафе "Maitsepaik" с широким выбором сладких и соленых угощений.
Пятница, 2 июня
* В Нарвской ратуше с 12.00 до 16.00 - день открытых дверей.
* В Силламяэ на площадке с флагом у Ваналиннаской школы в 14.00 - празднование Дня флага Эстонии: выступают ученики основных школ Силламяэ и ансамбль ВМС США в Европе и Африке "Flagship".
Суббота, 3 июня
* В Нарвской ратуше с 12.00 до 16.00 - день открытых дверей.
* В Таммику в "Kaevuri maja" / Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 12.00 - сето в Ида-Вирумаа. Деревенский праздник сето, или kirmask: песни сето, музыка, танцы, кухня, мастерские. Король, или ülemsootska, прибудет лично. Сето приходят на кирмас так, что берут угощение с собой и накрывают общий стол. Захватите с собой еду и, конечно же, инструменты. Площадка для кирмаса открыта с 12.00, праздник продлится до вечера. Точная информация о мероприятии - на странице "Kaevuri maja" в "FB".
* На пляже в Нарва-Йыэсуу у "Альбатроса" в 12.00 - открытие летнего сезона. Йога с Анастасией Матвеевой. Для детей батут. Бильярд, настольный футбол, spikeball, петанк. Футбольный турнир "Linnapea karikas" / "Кубок мэра" (взрослые и молодежь).
Воскресенье, 4 июня
* В Пагари у мемориального камня и у общественного дома в 7.45 - празднование Дня флага Эстонии.
* В Нарва-Йыэсуу в деревне Лаагна у Ванатареского общественного дома в 8.00 - подъем флага в честь Дня флага Эстонии.
* В порту Нарва-Йыэсуу в 9.30 - празднование Дня флага Эстонии.
* В Нарвской крепости в 10.00 - празднование Дня флага Эстонии. Участвуют ансамбль народного танца "Jun-Ost", "Нооркоткад" и артисты учреждений культуры города.
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 10.00 - празднование Дня флага Эстонии: "Eesti lipp 139".
* В Кохтла-Ярве на Ахтмеской площади в 10.00 - празднование Дня флага Эстонии. Участвуют ученики Ахтмеской, Таммикуской и Малеваской основных школ.
* В Олгина у народного дома в 12.00 - празднование Дня защиты детей.
Понедельник, 5 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - шоу моды "Moedemm 2023: Haldjariik" / "Moedemm 2023: Страна фей". Коллекции представят ученики школ Ида-Вирумаа, организатор - Ярвеская школа Кохтла-Ярве. Вход бесплатный.
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