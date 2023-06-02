ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа состоится множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.
ИЮНЬ
Силламяэский променадный забег
3 июня в 10.00 на бульваре Мере в Силламяэ
Трассы 3,5 км и 7 км пройдут по береговому променаду, бульвару Мере и городскому парку.
День сету в Ида-Вирумаа
3 июня в 12.00 в Taммику в "Kaevuri maja"
Веселый праздник культуры сету с забавами, песнями и сетускими блюдами.
Открытие летнего сезона в Нарва-Йыэсуу
3 июня в 12.00 на пляже и в порту Нарва-Йыэсуу
Алутагузеский веломарафон
3 июня в 12.00 в Алутагузеском центре отдыха и спорта
Трассы, проходящие по сосновым лесам между куртнаскими озерами и по бывшему сланцевому разрезу, соберут сотни любителей езды на горных велосипедах со всей Эстонии. Основная дистанция - 48 км, полумарафон - 19 км.
Праздник песни и танца ида-вирумааских детсадов "Мы - дети Вирумаа"
3 июня в 11.00 на певческой сцене в Тойла
Пюссиский велопоход
4 июня в 10.00
Концерт в честь Дня эстонского флага
4 июня в 18.00 в Ийзакуском народном доме
Выступает дуэт аккордеонистов Хенри Зибо и Микка Лангепроона.
Нарвский городской забег
9 и 10 июня в Нарве
Нарвский городской забег продолжает традицию проводившегося десять лет Нарвского энергозабега. В этом году мероприятие распределено на два дня. Программа начнется в пятницу в 18.00 трехкилометровым спортивным шествием от берегового здания у реки Нарва до Ратушной площади, где нынче расположится также центр соревнования. В субботу в 11.00 бегуны выйдут на дистанцию полумарафона 21,1 км; среди них определится также нынешний чемпион Эстонии по полумарафону. В 13.00 на пятикилометровую дистанцию выйдут бегуны и ходоки. На финише на Ратушной площади участников мероприятия будет приветствовать своими песнями Анне Вески. Ожидается, что в крупнейшем мероприятии народного спорта Ида-Вирумаа в этом году примут участие более 5000 человек.
Дни города Нарва
9-11 июня в разных местах Нарвы
Центральный пункт мероприятий Дней города Нарва в этом году будет находиться на обновленной Ратушной площади. Вечером 9 июня тут состоится концерт, на котором выступят Nublu, Gameboy Tetris и "Pale Alison", а в субботу на сцену выйдут "Tandemkoor" и Алика Милова. 11 июня во дворе крепости состоится традиционный день художников, пройдет также ралли мыльниц, а в Доме культуры "Ругодив" - праздник обществ национальной культуры. Вечером в крепости состоится показ ночного кино.
День кафе "Viru Toit"
10 июня с 11.00 до 17.00
В этот день по всему Вирумаа откроются кафе/рестораны, а также разные интересные кафе-однодневки, которые предложат предназначенные именно для этого дня вкусовые впечатления и интересные занятия.
Концерт "Võluvad helimaastikud" / "Чарующие звуковые пейзажи"
10 июня в 18.00 в Ийзакуской церкви
Выступают: Светлана Кекишева (орган), Андреас Ленд (виолончель) и Елена Осипова (гитара).
Ийзакуская деревенская ярмарка
11 июня в окрестностях Ийзакуского музея
Приятная и настоящая ярмарка, как в старину. Выступает ансамбль "Lindpriid". Ведущий дня - Хейнар Юузе.
День хоров Ида-Вирумаа "Laulutungal"
11 июня в 15.00 на певческой сцене в Ийзаку
Оживленный день песни соберет 12 хоров со всего Ида-Вирумаа. Cреди дирижеров будет также Хирво Сурва. В конце праздника выступит фольклорная группа Кохтла-Ярвеской гимназии "Kratt".
Международный Йыхвиский вечер легкой атлетики
16 июня в 17.30 в Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа
Наиболее представительное в Эстонии в последние годы легкоатлетическое соревнование. В программе - соревнования по 14 видам, ожидается участие атлетов более чем из десяти стран. Например, в метании диска соревноваться будут как олимпийский чемпион мира швед Дэниель Столь, так и чемпион мира Кристиан Чех из Словении.
Ансамбль "Quest Pistols"
16 июня в 21.00 в нарвском ночном клубе "Geneva"
Европейское турне золотого состава знаменитой украинской поп-рок-группы "Quest Pistols" прибудет в Нарву.
"Вечерняя красота в Оруском парке"
17 июня с 12.00 в Оруском парке в Тойла
В этот вечер в Оруском парке прозвучит разноплановая музыка - от рэпа до оперы. На газоне у павильона флаговой горки выступят "Inga Trio", ансамбль "Välk" и Sammalhabe. На дворцовой площадке состоится балетное представление, выступят квартет "Titoks" и трио Ясси Захарова. В порту на сцену выйдет Марко Матвере. Ожидаются различные инсталляции, выставки и учебные комнаты.
Забег вокруг куремяэского монастыря
17 июня в Куремяэ
Концерт в честь 115-й годовщины Мяэтагузеского оркестра
17 июня в 16.00 во дворе мызы Мяэтагузе
Кроме Мяэтагузеского оркестра выступят также юные исполнители на духовых инструментах под управлением Ааво Отса.
Лаури Лийв и Олав Эхала
18 июня на пикниковой сцене хутора Пости в Сака
Фантастический концерт-спектакль "Kiip!?"
18 июня в 19.00 в нарвском концертном доме "Geneva"
Основанный на музыке Олава Эхала, Урмаса Алендера, Маргуса Каппеля и Пеэтера Волконского спектакль, поставленный Неэме Кунингасом. Вместе с юными ида-вирускими актерами, музыкантами и танцорами на сцене будет за роялем и сам маэстро Олав Эхала.
Костры Яановой ночи
23 июня в разных местах Ида-Вирумаа
"Kristjan Üksküla Trio"
25 июня в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака
Фестиваль "Музыка семи городов"
С 29 июня по 6 июля на различных живописных концертных площадках Ида-Вирумаа
В этом году ида-вирумааский летний фестиваль музыки отмечает свой 25-летний юбилей. На первом концерте 29 июня в 19.00 в Йыхвиском концертном доме выступит Таллиннский саксофонный квартет.
День города Силламяэ
29 июня в Силламяэ
Выступают солисты национальной оперы "Estonia".
Силламяэские Дни города и моря
30 июня - 2 июля
Праздник песни и танца воспитанников детсадов, Алика Милова, экскурсии в порт и многое другое.
ИЮЛЬ
Струнный квартет "Preziozo"
1 июля в 20.00 во дворе "Toila Valgevilla"
Техно-группа @itude
1 июля в 15.00 на площади перед Кохтла-Ярвеским горуправлением
@itude - диско-, поп- и техно-группа, состоящая из исполнителей на духовых инструментах и перкуссионистов, способная заменить диджеев на открытом воздухе и без электричества. Непосредственная и естественная музыкальная радость рождается прямо здесь, на глазах у зрителей-слушателей.
Мызный концерт Лотте и Роози для всей семьи
1 июля в 15.00 на мызе Сака
Герли Падар исполнит знакомые песни из мюзиклов о Лотте.
День Люганузеской волости
1 июля в 16.00 на мызе Майдла
"Kelp/Borka/Rämmal Trio"
3 июля в 20.00 в ресторане "Meresuu Spa & Hotel" в Нарва-Йыэсуу
Хенно Келп (бас-гитара), Борька (перкуссия) и Райн Ряммал (клавишные).
Камерный хор "Kolm Lindu"
3 июля в 18.00 в Йыхвиской церкви св. Михаила
Дирижер Хирво Сурва. В программе мотеты Антона Брукнера и светские песнопения Кирилла Креэка.
"Сияющий Бродвей"
5 июля в 19.00 на мызе Иллука
В исполнении Лаури Лийва и Йохана Рандвере прозвучат любимые хиты из мюзиклов "Mamma Mia", "Hüljatud", "Viiuldaja katusel", "Linnupuur", "Kabaree", "New York, New York" и др.
Отт Лепланд
5 июля в 19.00 на открытой сцене виллы "Tulivee Villa" на пляже Лиймала
Лаура
6 июля в 19.00 во дворе школы в Азери
Певица Лаура выступит с клавишником Якко Мальтисом.
Соояэр/Яралян/Оунаскари
6 июля в 19.00 во дворе "Vaba Lava" в Нарве
В центре музыки с нордическим колоритом трио эстонского гитариста Яака Соояэра, армяно-эстонского басиста Ары Яраляна и финского барабанщика Маркку Оунаскари - мелодия; в программе также экзотические армянские мелодии и импровизации на тему Баха.
"Majesty - A Tribute to Queen" & "Bad Boys Blue"
7 июля в 19.00 на эстраде в Тойла
Главный исполнитель концерта - лучшая английская трибьют-группа "Queen" - "Majesty / A Tribute to Queen", а в качестве специального гостя вечер откроет легендарная группа восьмидесятых - "Bad Boys Blue".
Фестиваль "Голос гор"
7 и 8 июля на пляже Каукси
Расширяющий музыкальные вкусы фестиваль с приятной атмосферой уже несколько летних сезонов подряд бросает якорь в Каукси на Чудском озере.
Среди исполнителей этого года - Маргаритас Подридас (Мексика), Бенедек (США), Гала Дроп (Португалия), Китти Флорентайн, Шелтон Сан (Эстония) и многие другие.
Слет охотников
7-9 июля в Кохтла-Нымме около шахтного музея
Приглашаются все охотники и друзья. Выступят "Terminaator" и "Shanon", а также Рейн Раннап и Отт Лепланд с песнями "Ruja".
Бег на морскую милю
8 июля в 11.30 на пляже "Meresuu Spa & Hotel" в Нарва-Йыэсуу
Фестиваль Чудского озера
9 июля в 17.00 в порту Васкнарвы
На фестивале, объединяющем сушу и озеро, можно познакомиться с бытом, традициями и вкусами Причудья. В порту будут открыты различные бани. Также будет возможность покататься на различных плавсредствах, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и насладиться концертами. В порту Васкнарвы выступят Марко Матвере и Пеэп Раун.
Мартен Кунингас и Роберт Линна
9 июля в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака
Фестиваль "Eesti Klaverisuvi" / "Фортепианное лето Эстонии"
10 июля в 19.00 в концертном доме "Женева" в Нарве
11 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В мастер-классе примут участие пианисты и Нарвский симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры.
Бег двух мыз
15 июля в Пагари
По семикилометровой трассе участники должны добраться от мызы Пагари до мызы Мяэтагузе.
День мызы Мяэтагузе
15 июля на мызе Мяэтагузе
День, насыщенный культурными и спортивными мероприятиями. Уличный концерт исполнителей фольклорного танца, представление общинного театра Кийкла, концерт участников художественной самодеятельности Алутагузеской волости, детский театр "Trumm", театр "Karakter", концерт Хендрика Сал-Саллера и Эрко Лауримаа, танцевальный вечер с ансамблем "Folksell", ночное кино, метание топора, соревнования по стрельбе из лука и арбалета.
Береговой бег и поход на глинте
15 июля в порту Тойла
Протяженность каменистой тропы вдоль побережья - 24 км.
День открытых хуторов
15 и 16 июля
На этой неделе более десяти хуторов ждут посетителей и в Ида-Вирумаа. Гостей пригласят семейный ресторан "Pärnaõue" в Раннапунгерья, хутор Лампе в Леммаку, Шахтерский дом в Таммику, "Lammas ja Roos" в Ийзаку, гречневая фабрика в Тякуметса, пивоварня Пуртсе, хутор Ораваоя недалеко от Силламяэ и другие.
Концерт песен Яака Йоала
16 июля на мызе Сака
Выступают Саара Пиус и Якко Мальтис.
Спектакль театра комедии "Доктор, помогите!"
18 июля в 19.00 на эстраде Тойла
В ролях: Хендрик Норман, Лизабет Лойгу, Владас Радвилавичюс, Кайли Няреп.
Вирумааский стадионный марафон
18 и 19 июля на стадионе Хейно Липпа в Йыхви
На 400-метровом круге стадиона есть возможность проверить свои способности на марафонской дистанции, т.е. предстоит пройти 105 кругов. Можно выбрать, бежать ли марафон вечером или ночью. В качестве более мягкого варианта также можно принять участие в беге на 10000 м, или 25 кругов.
Концерт у маяка
22 июля в 16.00 в Раннапунгерья
Летний Раннапунгерья с его романтическим устьем реки и маяком уже много лет является прекрасным концертным местом. В этом году выступят: Таня, Кайре Вилгатс, Юри Поотсманн и Эстрадный оркестр, Лийзи Койксон, группа "Miljardid" и Nublu.
"Tuberkuloited"
23 июля в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака
Летний спектакль "Все розы…"
28 и 29 июля, а также 4 и 5 августа в 19.00 на певческой сцене в Ийзаку
Музыкальная комедия о молодости родившегося в Ийзаку актера и певца Хеленда Пеэпа. Автор или режиссер - Реднар Аннус.
Пюхайыэский мотокросс
29 и 30 июля на Пюхайыэской мотокроссовой трассе
29 июля вечером выступит ансамбль "Köömes".
Фестиваль Вокаского пруда
30 июля в Вока
Теэле Вийра и Уку Сувисте исполнят песни Бритни Спирс.
АВГУСТ
День города Нарва-Йыэсуу
5 августа в Светлом парке Нарва-Йыэсуу
День причудских деревень
5 августа в 18.00 на деревенской площади в Алайыэ
Дни эстонской банной культуры в Нарва-Йыэсуу
5 и 6 августа в Нарва-Йыэсуу
Певческий праздник Вирумааских ингерманландцев
6 августа в Светлом парке Нарва-Йыэсуу
День Кохтла-Нымме
6 августа в Кохтла-Нымме
Выступают Якко и Микко Мальтис, а также Риво Рехе.
Артем Савицкий
9 августа в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака
День мызных кафе Алутагузеской волости
12 августа с 10.00 в разных местах Алутагузеской волости
Нарвская летняя ярмарка
12 августа перед нарвским учебным зданием Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Креэнхольми)
Эльмар Лийтма и "Fööniks"
13 августа в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака
Международный театральный фестиваль Свободы
15-19 августа на различных сценах в Нарве
В центре внимания нынешнего фестиваля - Украина, которая борется за свободу, и среднеазиатские страны, которым предстоит найти новый путь, точки опоры и баланс по мере того, как ослабевает хватка Российской империи. В программе участвуют театры из стран, где существуют серьезные проблемы со свободой мысли и слова.
Спектакли фестивальной программы пройдут в разных местах города Нарвы. Сердце фестиваля - театральный центр "Vaba Lava" в Нарве (ул. Линда, 2).
Нарвские дни оперы
16-20 августа в Нарве на "Кренгольме" и в других местах
Улица причудской еды - 175 км
19 и 20 августа
Кулинарный фестиваль pop-up ресторанов на протяжении 175 километров от Васкнарвы до Сааболда.
Атсаламаская деревенская ярмарка
19 августа в 10.00 на деревенской площади в Атсалама
Променад Оруского парка
20 августа в Тойла
Выступают ансамбль "Noorkuu" и Койт Тооме.
Силламяэский ультрамарафон
25-27 августа в приморском парке Силламяэ
Впервые в Эстонии состоится 48-часовой забег, участники которого посоревнуются, кто за двое суток сможет преодолеть больше всего километров по двухкилометровому кругу трассы здоровья приморского парка Силламяэ. Также запланирован 24-часовой забег.
Молодежный рэп-фестиваль "NORF"
26 августа в 16.00 на эстраде Ийзаку
16 талантливых молодых людей получат возможность выступить на одной сцене с известными эстонскими артистами, такими как Сям, Майан, Плууто и Кау. Любой желающий в возрасте от 12 до 22 лет может подать заявку на участие в фестивале со своим творчеством. Крайний срок подачи заявок - 1 июля.
Рогейн "Stihl" x "Seiklushunt"
26 августа в 12.00 в Нарва-Йыэсуу
Народный праздник "Viru Fest"
26 августа в Йыхвиском парке
Один из крупнейших народных праздников уезда, организуемый крупными предприятиями Ида-Вирумаа.
"Море, музыка и древние огни"
26 августа на берегу в Тойла
Выступает ансамбль "Justament".
"Les Ballets Trockadero de Monte Carlo"
26 августа в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Всемирно известный "Les Ballett Trockadero de Monte-Carlo" впервые приезжает в Эстонию с одной из своих лучших программ, среди многих знаковых жемчужин которой также второй акт балета Чайковского "Лебединое озеро".
СЕНТЯБРЬ
Калле Сепп и Микк Таммепыльд
3 сентября в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака
Фестиваль "Station Narva"
7-10 сентября на различных площадках Нарвы
Фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" стал одним из знаковых событий приграничного города и расширяет границы культуры, благодаря разнообразным мероприятиям и участию разноплановых артистов.
Тойлаский народный забег
8 сентября в Тойла
Люганузеская сельская ярмарка
9 сентября в 10.00 в Люганузе
В продаже продовольственные, сельскохозяйственные и садовые товары, саженцы, изделия ручной работы и многое другое. Насыщенная культурная программа, ярмарочная лотерея и ярмарочный аукцион.
"Vivaldi recomposed"
15 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
На концерте открытия сезона выступят "Sinfonietta Riga" и Мари Самуэльсен (скрипка, Норвегия). Программа сочетает в себе старинные музыкальные произведения с современной музыкой. Центральное место занимает знаменитая интерпретация Вивальди Макса Рихтера. В концерте также прозвучат произведения Арво Пярта, Кэролайн Шоу и других композиторов.
Йыхвиский народный забег
16 сентября в Йыхви
Последний этап беговой серии Ида-Вирумаа.
Концерт-сюрприз
17 сентября в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака
Летняя музыкальная серия пикниковой сцены традиционно завершится концертом-сюрпризом, ведь имя исполнителя публика узнает прямо перед началом концерта.
Фестиваль "Творческий котел национальных культурных обществ - 2023"
23 сентября в 10.30 в Йыхвиском концертном доме и на музыкальной площадке.
Фестиваль миноги
23 сентября в 12.00 в порту Нарва-Йыэсуу
Во время традиционного Фестиваля миноги на городском причале для рыбаков и любителей будет работать рыбная ярмарка, где можно будет купить как свежую рыбу, так и рыбную продукцию, приготовленную разными способами. Также предложат блюда из миноги.
Нарва - осенняя столица Эстонии
23 сентября - 22 декабря
Следите за программой мероприятий осенней столицы на домашней странице Нарвы www.narva.ee.
Семейная опера "Играем Севильского цирюльника"
29 сентября в 14.00 в Йыхвиском концертном доме
ОКТЯБРЬ
"Voca People"
4 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В исполнении израильского вокального ансамбля прозвучат мировые хиты - от Элтона Джона, Бейонсе, Стиви Уандера, Бруно Марса и многих других! Ваши любимые мелодии вокалисты исполнят а капелла, вместо инструментов - только вокал и битбокс, способный заменить целый оркестр.
Квартет Луи Склавиcа
9 октября в 17.00 в Йыхвиском концертном доме
Склонный к новаторству французский музыкант Луи Склавис впервые донесет свои музыкальные идеи до публики в составе классического джазового квартета.
НОЯБРЬ
"Lords Of The Sound" с программой "The music of Hans Zimmer"
3 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Успешно дающий концерты оркестр "Lords Of The Sound" исполнит музыку композитора Ханса Циммера, написавшего музыку для многочисленных фильмов, и погрузит вас в атмосферу теплого вечера и чудесных сказок, полную красоты симфонической музыки, ярких визуальных эффектов, мощных вокальных партий солистов и хора, энергии и необузданного позитива всего коллектива!
Коля Блахер и Таллиннский камерный оркестр
10 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Многолетний концертмейстер Берлинских филармоников и Оркестра Люцернского фестиваля, немецкий скрипач-виртуоз Коля Блахер исполнит вместе с Таллиннским камерным оркестром чудесные произведения Вивальди и Штрауса для струнных инструментов. Играет Блахер на скрипке Гварнери дель Джезу, которой исполнилось примерно 300 лет.
Гала-концерт "Karavan 40"
15 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Теперь, 40 лет спустя, ансамбль "Karavan", из членов которого только Карл Мадис "продержался" все эти 40 лет, отметит свою круглую дату вместе с назначенными гостями-солистами Иво Линна, Меэлисом Пундером, Марью Ляник и Лейлой Миллер.
Йыхвиский балетный фестиваль
16-19 ноября в Йыхвиском концертном доме
Гостем-театром нынешнего фестиваля будет Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Миколы Лысенко.
"Smilers XXX Afterparty"
21 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В ходе 30-го, юбилейного турне группы можно будет услышать все ее самые популярные песни, как, например, "Mõistus on kadunud", "Ainult unustamiseks", "Lähme sõidame", "Tantsin sinuga taevas", "Mojito" и многие другие. Ожидаются также гости.
Кырвитс/Кaрева
26 ноября в 17.00 в Йыхвиском концертном доме
Произведение Тыну Кырвитса и Дорис Карева "Laulud valu allikalt" ("Песни из источника боли") впервые исполнят Мария Валдмаа (сопрано), Якоб ван Рейвен (мандолина) и струнный квартет "M4GNET".
ДЕКАБРЬ
Эстонский ночной забег "Нарвская зима - 2023"
2 декабря вечером в Нарве у "Astri Keskus"
Проводимый поздним вечером зимний забег поведет участников по нарвским улицам.
Пийп и Туут в опере: "Гензель и Гретель"
7 декабря в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Рождественский концерт Эстонского национального мужского хора
20 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Программу рождественской музыки Эстонского национального мужского хора подготовит и представит на суд слушателей приглашенный дирижер Лодевик ван дер Рее.
PS! Календарь мероприятий составлен по данным на конец мая 2023 года. Для получения дополнительной инфлормации рекомендуем посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee и сайты организаторов мероприятий.
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