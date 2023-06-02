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ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Северное побережье
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7 и 8 июля на пляже в Каукси на фестивале "Голос гор" выступит Маргаритас Подридас (Мексика).
7 и 8 июля на пляже в Каукси на фестивале "Голос гор" выступит Маргаритас Подридас (Мексика). Фото: blurredculture.com

В Ида-Вирумаа состоится множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.

ИЮНЬ

Забег по Силламяэскому променаду.
Забег по Силламяэскому променаду. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Силламяэский променадный забег

3 июня в 10.00 на бульваре Мере в Силламяэ

Трассы 3,5 км и 7 км пройдут по береговому променаду, бульвару Мере и городскому парку.

День сету в Шахтервком доме в Таммику. На снимке: Ааре Реббан (слева) и Маргус Тиммо.
День сету в Шахтервком доме в Таммику. На снимке: Ааре Реббан (слева) и Маргус Тиммо. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

День сету в Ида-Вирумаа

3 июня в 12.00 в Taммику в "Kaevuri maja"

Веселый праздник культуры сету с забавами, песнями и сетускими блюдами.

Пляж в Нарва-Йыэсуу. 
Пляж в Нарва-Йыэсуу. Фото: Илья Смирнов

Открытие летнего сезона в Нарва-Йыэсуу

3 июня в 12.00 на пляже и в порту Нарва-Йыэсуу

Алутагузеский веломарафон.
Алутагузеский веломарафон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеский веломарафон

3 июня в 12.00 в Алутагузеском центре отдыха и спорта

Трассы, проходящие по сосновым лесам между куртнаскими озерами и по бывшему сланцевому разрезу, соберут сотни любителей езды на горных велосипедах со всей Эстонии. Основная дистанция - 48 км, полумарафон - 19 км.

Праздник песни и танца воспитанников детских садов Ида-Вирумаа.
Праздник песни и танца воспитанников детских садов Ида-Вирумаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Праздник песни и танца ида-вирумааских детсадов "Мы - дети Вирумаа"

3 июня в 11.00 на певческой сцене в Тойла

Пюссиский велопоход

4 июня в 10.00

В Ийзакуском народном доме 4 июня на концерте "Sinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad!", посвященном Дню государственного флага, выступит дуэт аккордеонистов Хенри Зибо и Микк Лангепроон.
В Ийзакуском народном доме 4 июня на концерте "Sinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad!", посвященном Дню государственного флага, выступит дуэт аккордеонистов Хенри Зибо и Микк Лангепроон. Фото: MUUSIKAELU.ee

Концерт в честь Дня эстонского флага

4 июня в 18.00 в Ийзакуском народном доме

Выступает дуэт аккордеонистов Хенри Зибо и Микка Лангепроона.

Нарвский городской забег

9 и 10 июня в Нарве

Нарвский городской забег продолжает традицию проводившегося десять лет Нарвского энергозабега. В этом году мероприятие распределено на два дня. Программа начнется в пятницу в 18.00 трехкилометровым спортивным шествием от берегового здания у реки Нарва до Ратушной площади, где нынче расположится также центр соревнования. В субботу в 11.00 бегуны выйдут на дистанцию полумарафона 21,1 км; среди них определится также нынешний чемпион Эстонии по полумарафону. В 13.00 на пятикилометровую дистанцию выйдут бегуны и ходоки. На финише на Ратушной площади участников мероприятия будет приветствовать своими песнями Анне Вески. Ожидается, что в крупнейшем мероприятии народного спорта Ида-Вирумаа в этом году примут участие более 5000 человек.

Nublu.
Nublu. Фото: Taavi Sepp

Дни города Нарва

9-11 июня в разных местах Нарвы

Центральный пункт мероприятий Дней города Нарва в этом году будет находиться на обновленной Ратушной площади. Вечером 9 июня тут состоится концерт, на котором выступят Nublu, Gameboy Tetris и "Pale Alison", а в субботу на сцену выйдут "Tandemkoor" и Алика Милова. 11 июня во дворе крепости состоится традиционный день художников, пройдет также ралли мыльниц, а в Доме культуры "Ругодив" - праздник обществ национальной культуры. Вечером в крепости состоится показ ночного кино.

День кафе "Viru Toit"

10 июня с 11.00 до 17.00

В этот день по всему Вирумаа откроются кафе/рестораны, а также разные интересные кафе-однодневки, которые предложат предназначенные именно для этого дня вкусовые впечатления и интересные занятия.

Концерт "Võluvad helimaastikud" / "Чарующие звуковые пейзажи"

10 июня в 18.00 в Ийзакуской церкви

Выступают: Светлана Кекишева (орган), Андреас Ленд (виолончель) и Елена Осипова (гитара).

"Lindpriid". Индрек Калда.
"Lindpriid". Индрек Калда. Фото: FB

Ийзакуская деревенская ярмарка

11 июня в окрестностях Ийзакуского музея

Приятная и настоящая ярмарка, как в старину. Выступает ансамбль "Lindpriid". Ведущий дня - Хейнар Юузе.

Ансамбль "Kratt".
Ансамбль "Kratt". Фото: Kohtla-Järve gümnaasium

День хоров Ида-Вирумаа "Laulutungal"

11 июня в 15.00 на певческой сцене в Ийзаку

Оживленный день песни соберет 12 хоров со всего Ида-Вирумаа. Cреди дирижеров будет также Хирво Сурва. В конце праздника выступит фольклорная группа Кохтла-Ярвеской гимназии "Kratt".

Дэниель Столь.
Дэниель Столь. Фото: Mihkel Maripuu

Международный Йыхвиский вечер легкой атлетики

16 июня в 17.30 в Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа

Наиболее представительное в Эстонии в последние годы легкоатлетическое соревнование. В программе - соревнования по 14 видам, ожидается участие атлетов более чем из десяти стран. Например, в метании диска соревноваться будут как олимпийский чемпион мира швед Дэниель Столь, так и чемпион мира Кристиан Чех из Словении.

Украинская поп-рок-группа "Quest Pistols".
Украинская поп-рок-группа "Quest Pistols". Фото: Erakogu

Ансамбль "Quest Pistols"

16 июня в 21.00 в нарвском ночном клубе "Geneva"

Европейское турне золотого состава знаменитой украинской поп-рок-группы "Quest Pistols" прибудет в Нарву.

"Вечерняя красота в Оруском парке"

17 июня с 12.00 в Оруском парке в Тойла

В этот вечер в Оруском парке прозвучит разноплановая музыка - от рэпа до оперы. На газоне у павильона флаговой горки выступят "Inga Trio", ансамбль "Välk" и Sammalhabe. На дворцовой площадке состоится балетное представление, выступят квартет "Titoks" и трио Ясси Захарова. В порту на сцену выйдет Марко Матвере. Ожидаются различные инсталляции, выставки и учебные комнаты.

Забег вокруг куремяэского монастыря

17 июня в Куремяэ

Концерт в честь 115-й годовщины Мяэтагузеского оркестра

17 июня в 16.00 во дворе мызы Мяэтагузе

Кроме Мяэтагузеского оркестра выступят также юные исполнители на духовых инструментах под управлением Ааво Отса.

Лаури Лийв и Олав Эхала.
Лаури Лийв и Олав Эхала. Фото: Elmo Riig

Лаури Лийв и Олав Эхала

18 июня на пикниковой сцене хутора Пости в Сака

Фантастический концерт-спектакль "Kiip!?"

18 июня в 19.00 в нарвском концертном доме "Geneva"

Основанный на музыке Олава Эхала, Урмаса Алендера, Маргуса Каппеля и Пеэтера Волконского спектакль, поставленный Неэме Кунингасом. Вместе с юными ида-вирускими актерами, музыкантами и танцорами на сцене будет за роялем и сам маэстро Олав Эхала.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Костры Яановой ночи

23 июня в разных местах Ида-Вирумаа

"Kristjan Üksküla Trio"

25 июня в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака

Фестиваль "Музыка семи городов"

С 29 июня по 6 июля на различных живописных концертных площадках Ида-Вирумаа

В этом году ида-вирумааский летний фестиваль музыки отмечает свой 25-летний юбилей. На первом концерте 29 июня в 19.00 в Йыхвиском концертном доме выступит Таллиннский саксофонный квартет.

День города Силламяэ

29 июня в Силламяэ

Выступают солисты национальной оперы "Estonia".

Силламяэские Дни города и моря

30 июня - 2 июля

Праздник песни и танца воспитанников детсадов, Алика Милова, экскурсии в порт и многое другое. 

ИЮЛЬ

"Preziozo".
"Preziozo". Фото: Preziozo.ee

Струнный квартет "Preziozo"

1 июля в 20.00 во дворе "Toila Valgevilla"

Техно-группа @itude

1 июля в 15.00 на площади перед Кохтла-Ярвеским горуправлением

@itude - диско-, поп- и техно-группа, состоящая из исполнителей на духовых инструментах и перкуссионистов, способная заменить диджеев на открытом воздухе и без электричества. Непосредственная и естественная музыкальная радость рождается прямо здесь, на глазах у зрителей-слушателей.

Герли Падар.
Герли Падар. Фото: Sille Annuk

Мызный концерт Лотте и Роози для всей семьи

1 июля в 15.00 на мызе Сака

Герли Падар исполнит знакомые песни из мюзиклов о Лотте.

День Люганузеской волости

1 июля в 16.00 на мызе Майдла

"Kelp/Borka/Rämmal Trio".
"Kelp/Borka/Rämmal Trio". Фото: jazzkaar.ee

"Kelp/Borka/Rämmal Trio"

3 июля в 20.00 в ресторане "Meresuu Spa & Hotel" в Нарва-Йыэсуу

Хенно Келп (бас-гитара), Борька (перкуссия) и Райн Ряммал (клавишные).

Камерный хор "Kolm Lindu"

3 июля в 18.00 в Йыхвиской церкви св. Михаила

Дирижер Хирво Сурва. В программе мотеты Антона Брукнера и светские песнопения Кирилла Креэка.

"Сияющий Бродвей"

5 июля в 19.00 на мызе Иллука

В исполнении Лаури Лийва и Йохана Рандвере прозвучат любимые хиты из мюзиклов "Mamma Mia", "Hüljatud", "Viiuldaja katusel", "Linnupuur", "Kabaree", "New York, New York" и др.

Отт Лепланд.
Отт Лепланд. Фото: Konstantin Sednev

Отт Лепланд

5 июля в 19.00 на открытой сцене виллы "Tulivee Villa" на пляже Лиймала

Лаура

6 июля в 19.00 во дворе школы в Азери

Певица Лаура выступит с клавишником Якко Мальтисом.

Соояэр/Яралян/Оунаскари

6 июля в 19.00 во дворе "Vaba Lava" в Нарве

В центре музыки с нордическим колоритом трио эстонского гитариста Яака Соояэра, армяно-эстонского басиста Ары Яраляна и финского барабанщика Маркку Оунаскари - мелодия; в программе также экзотические армянские мелодии и импровизации на тему Баха.

"Majesty / A Tribute to Queen".
"Majesty / A Tribute to Queen". Фото: queentributeuk.com

"Majesty - A Tribute to Queen" & "Bad Boys Blue"

7 июля в 19.00 на эстраде в Тойла

Главный исполнитель концерта - лучшая английская трибьют-группа "Queen" - "Majesty / A Tribute to Queen", а в качестве специального гостя вечер откроет легендарная группа восьмидесятых - "Bad Boys Blue".

Маргаритас Подридас (Мексика).
Маргаритас Подридас (Мексика). Фото: blurredculture.com

Фестиваль "Голос гор"

7 и 8 июля на пляже Каукси

Расширяющий музыкальные вкусы фестиваль с приятной атмосферой уже несколько летних сезонов подряд бросает якорь в Каукси на Чудском озере.

Среди исполнителей этого года - Маргаритас Подридас (Мексика), Бенедек (США), Гала Дроп (Португалия), Китти Флорентайн, Шелтон Сан (Эстония) и многие другие.

Слет охотников

7-9 июля в Кохтла-Нымме около шахтного музея

Приглашаются все охотники и друзья. Выступят "Terminaator" и "Shanon", а также Рейн Раннап и Отт Лепланд с песнями "Ruja".

Бег на морскую милю

8 июля в 11.30 на пляже "Meresuu Spa & Hotel" в Нарва-Йыэсуу

Марко Матвере.
Марко Матвере. Фото: Remo Tõnismäe

Фестиваль Чудского озера

9 июля в 17.00 в порту Васкнарвы

На фестивале, объединяющем сушу и озеро, можно познакомиться с бытом, традициями и вкусами Причудья. В порту будут открыты различные бани. Также будет возможность покататься на различных плавсредствах, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и насладиться концертами. В порту Васкнарвы выступят Марко Матвере и Пеэп Раун.

Мартен Кунингас и Роберт Линна

9 июля в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака

Фестиваль "Eesti Klaverisuvi" / "Фортепианное лето Эстонии"

10 июля в 19.00 в концертном доме "Женева" в Нарве

11 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

В мастер-классе примут участие пианисты и Нарвский симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры.

Бег двух мыз

15 июля в Пагари

По семикилометровой трассе участники должны добраться от мызы Пагари до мызы Мяэтагузе.

Хендрик Сал-Саллер.
Хендрик Сал-Саллер. Фото: Konstantin Sednev

День мызы Мяэтагузе

15 июля на мызе Мяэтагузе

День, насыщенный культурными и спортивными мероприятиями. Уличный концерт исполнителей фольклорного танца, представление общинного театра Кийкла, концерт участников художественной самодеятельности Алутагузеской волости, детский театр "Trumm", театр "Karakter", концерт Хендрика Сал-Саллера и Эрко Лауримаа, танцевальный вечер с ансамблем "Folksell", ночное кино, метание топора, соревнования по стрельбе из лука и арбалета.

Береговой бег и поход на глинте

15 июля в порту Тойла

Протяженность каменистой тропы вдоль побережья - 24 км.

Пуртсеская пивоварня.
Пуртсеская пивоварня. Фото: Eero Vabamägi

День открытых хуторов

15 и 16 июля

На этой неделе более десяти хуторов ждут посетителей и в Ида-Вирумаа. Гостей пригласят семейный ресторан "Pärnaõue" в Раннапунгерья, хутор Лампе в Леммаку, Шахтерский дом в Таммику, "Lammas ja Roos" в Ийзаку, гречневая фабрика в Тякуметса, пивоварня Пуртсе, хутор Ораваоя недалеко от Силламяэ и другие.

Концерт песен Яака Йоала

16 июля на мызе Сака

Выступают Саара Пиус и Якко Мальтис.

Спектакль театра комедии "Доктор, помогите!"

18 июля в 19.00 на эстраде Тойла

В ролях: Хендрик Норман, Лизабет Лойгу, Владас Радвилавичюс, Кайли Няреп.

Вирумааский стадионный марафон

18 и 19 июля на стадионе Хейно Липпа в Йыхви

На 400-метровом круге стадиона есть возможность проверить свои способности на марафонской дистанции, т.е. предстоит пройти 105 кругов. Можно выбрать, бежать ли марафон вечером или ночью. В качестве более мягкого варианта также можно принять участие в беге на 10000 м, или 25 кругов.

Таня.
Таня. Фото: Dmitri Kotjuh

Концерт у маяка

22 июля в 16.00 в Раннапунгерья

Летний Раннапунгерья с его романтическим устьем реки и маяком уже много лет является прекрасным концертным местом. В этом году выступят: Таня, Кайре Вилгатс, Юри Поотсманн и Эстрадный оркестр, Лийзи Койксон, группа "Miljardid" и Nublu.

"Tuberkuloited".
"Tuberkuloited". Фото: Eero Vabamägi

"Tuberkuloited"

23 июля в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака

Летний спектакль "Все розы…"

28 и 29 июля, а также 4 и 5 августа в 19.00 на певческой сцене в Ийзаку

Музыкальная комедия о молодости родившегося в Ийзаку актера и певца Хеленда Пеэпа. Автор или режиссер - Реднар Аннус.

Пюхайыэский мотокросс.
Пюхайыэский мотокросс. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пюхайыэский мотокросс

29 и 30 июля на Пюхайыэской мотокроссовой трассе

29 июля вечером выступит ансамбль "Köömes".

Фестиваль Вокаского пруда

30 июля в Вока

Теэле Вийра и Уку Сувисте исполнят песни Бритни Спирс. 

АВГУСТ

День города Нарва-Йыэсуу

5 августа в Светлом парке Нарва-Йыэсуу

День причудских деревень

5 августа в 18.00 на деревенской площади в Алайыэ

Фото: Kristjan Teedema

Дни эстонской банной культуры в Нарва-Йыэсуу

5 и 6 августа в Нарва-Йыэсуу

Певческий праздник Вирумааских ингерманландцев

6 августа в Светлом парке Нарва-Йыэсуу

День Кохтла-Нымме

6 августа в Кохтла-Нымме

Выступают Якко и Микко Мальтис, а также Риво Рехе.

Артем Савицкий.
Артем Савицкий. Фото: Taavi Sepp

Артем Савицкий

9 августа в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака

День мызных кафе Алутагузеской волости

12 августа с 10.00 в разных местах Алутагузеской волости

Нарвская летняя ярмарка

12 августа перед нарвским учебным зданием Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Креэнхольми)

"Fööniks".
"Fööniks". Фото: SCANPIX

Эльмар Лийтма и "Fööniks"

13 августа в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака

"Vaba Lava" в Нарве.
"Vaba Lava" в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Международный театральный фестиваль Свободы

15-19 августа на различных сценах в Нарве

В центре внимания нынешнего фестиваля - Украина, которая борется за свободу, и среднеазиатские страны, которым предстоит найти новый путь, точки опоры и баланс по мере того, как ослабевает хватка Российской империи. В программе участвуют театры из стран, где существуют серьезные проблемы со свободой мысли и слова.

Спектакли фестивальной программы пройдут в разных местах города Нарвы. Сердце фестиваля - театральный центр "Vaba Lava" в Нарве (ул. Линда, 2).

Нарвские дни оперы

16-20 августа в Нарве на "Кренгольме" и в других местах

Улица причудской еды - 175 км

19 и 20 августа

Кулинарный фестиваль pop-up ресторанов на протяжении 175 километров от Васкнарвы до Сааболда.

Атсаламаская деревенская ярмарка

19 августа в 10.00 на деревенской площади в Атсалама

Променад Оруского парка

20 августа в Тойла

Выступают ансамбль "Noorkuu" и Койт Тооме.

Силламяэский ультрамарафон

25-27 августа в приморском парке Силламяэ

Впервые в Эстонии состоится 48-часовой забег, участники которого посоревнуются, кто за двое суток сможет преодолеть больше всего километров по двухкилометровому кругу трассы здоровья приморского парка Силламяэ. Также запланирован 24-часовой забег.

Pluuto.
Pluuto. Фото: Madis Veltman

Молодежный рэп-фестиваль "NORF"

26 августа в 16.00 на эстраде Ийзаку

16 талантливых молодых людей получат возможность выступить на одной сцене с известными эстонскими артистами, такими как Сям, Майан, Плууто и Кау. Любой желающий в возрасте от 12 до 22 лет может подать заявку на участие в фестивале со своим творчеством. Крайний срок подачи заявок - 1 июля.

Рогейн "Stihl" x "Seiklushunt"

26 августа в 12.00 в Нарва-Йыэсуу

Народный праздник "Viru Fest"

26 августа в Йыхвиском парке

Один из крупнейших народных праздников уезда, организуемый крупными предприятиями Ида-Вирумаа.

"Море, музыка и древние огни"

26 августа на берегу в Тойла

Выступает ансамбль "Justament".

"Les Ballets Trockadero de Monte Carlo"

26 августа в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Всемирно известный "Les Ballett Trockadero de Monte-Carlo" впервые приезжает в Эстонию с одной из своих лучших программ, среди многих знаковых жемчужин которой также второй акт балета Чайковского "Лебединое озеро".

СЕНТЯБРЬ

Калле Сепп и Микк Таммепыльд

3 сентября в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака

Фестиваль "Station Narva"

7-10 сентября на различных площадках Нарвы

Фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" стал одним из знаковых событий приграничного города и расширяет границы культуры, благодаря разнообразным мероприятиям и участию разноплановых артистов.

Тойлаский народный забег

8 сентября в Тойла

Люганузеская сельская ярмарка.
Люганузеская сельская ярмарка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеская сельская ярмарка

9 сентября в 10.00 в Люганузе

В продаже продовольственные, сельскохозяйственные и садовые товары, саженцы, изделия ручной работы и многое другое. Насыщенная культурная программа, ярмарочная лотерея и ярмарочный аукцион.

"Sinfonietta Riga".
"Sinfonietta Riga". Фото: Erakogu

"Vivaldi recomposed"

15 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

На концерте открытия сезона выступят "Sinfonietta Riga" и Мари Самуэльсен (скрипка, Норвегия). Программа сочетает в себе старинные музыкальные произведения с современной музыкой. Центральное место занимает знаменитая интерпретация Вивальди Макса Рихтера. В концерте также прозвучат произведения Арво Пярта, Кэролайн Шоу и других композиторов.

Йыхвиский народный забег

16 сентября в Йыхви

Последний этап беговой серии Ида-Вирумаа.

Концерт-сюрприз

17 сентября в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в Сака

Летняя музыкальная серия пикниковой сцены традиционно завершится концертом-сюрпризом, ведь имя исполнителя публика узнает прямо перед началом концерта.

Фестиваль "Творческий котел национальных культурных обществ - 2023"

23 сентября в 10.30 в Йыхвиском концертном доме и на музыкальной площадке.

Фестиваль миноги

23 сентября в 12.00 в порту Нарва-Йыэсуу

Во время традиционного Фестиваля миноги на городском причале для рыбаков и любителей будет работать рыбная ярмарка, где можно будет купить как свежую рыбу, так и рыбную продукцию, приготовленную разными способами. Также предложат блюда из миноги.

Нарва - осенняя столица Эстонии

23 сентября - 22 декабря

Следите за программой мероприятий осенней столицы на домашней странице Нарвы www.narva.ee.

Семейная опера "Играем Севильского цирюльника"

29 сентября в 14.00 в Йыхвиском концертном доме 

ОКТЯБРЬ

"Voca People".
"Voca People". Фото: Erakogu

"Voca People"

4 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

В исполнении израильского вокального ансамбля прозвучат мировые хиты - от Элтона Джона, Бейонсе, Стиви Уандера, Бруно Марса и многих других! Ваши любимые мелодии вокалисты исполнят а капелла, вместо инструментов - только вокал и битбокс, способный заменить целый оркестр.

Квартет Луи Склавиcа

9 октября в 17.00 в Йыхвиском концертном доме

Склонный к новаторству французский музыкант Луи Склавис впервые донесет свои музыкальные идеи до публики в составе классического джазового квартета.

НОЯБРЬ

"Lords Of The Sound".
"Lords Of The Sound". Фото: Erakogu

"Lords Of The Sound" с программой "The music of Hans Zimmer"

3 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Успешно дающий концерты оркестр "Lords Of The Sound" исполнит музыку композитора Ханса Циммера, написавшего музыку для многочисленных фильмов, и погрузит вас в атмосферу теплого вечера и чудесных сказок, полную красоты симфонической музыки, ярких визуальных эффектов, мощных вокальных партий солистов и хора, энергии и необузданного позитива всего коллектива!

Коля Блахер и Таллиннский камерный оркестр

10 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Многолетний концертмейстер Берлинских филармоников и Оркестра Люцернского фестиваля, немецкий скрипач-виртуоз Коля Блахер исполнит вместе с Таллиннским камерным оркестром чудесные произведения Вивальди и Штрауса для струнных инструментов. Играет Блахер на скрипке Гварнери дель Джезу, которой исполнилось примерно 300 лет.

"Karavan".
"Karavan". Фото: Elmo Riig

Гала-концерт "Karavan 40"

15 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Теперь, 40 лет спустя, ансамбль "Karavan", из членов которого только Карл Мадис "продержался" все эти 40 лет, отметит свою круглую дату вместе с назначенными гостями-солистами Иво Линна, Меэлисом Пундером, Марью Ляник и Лейлой Миллер.

Йыхвиский балетный фестиваль

16-19 ноября в Йыхвиском концертном доме

Гостем-театром нынешнего фестиваля будет Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Миколы Лысенко.

"Smilers XXX Afterparty"

21 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

В ходе 30-го, юбилейного турне группы можно будет услышать все ее самые популярные песни, как, например, "Mõistus on kadunud", "Ainult unustamiseks", "Lähme sõidame", "Tantsin sinuga taevas", "Mojito" и многие другие. Ожидаются также гости.

"M4GNET".
"M4GNET". Фото: tallinnkammerfest.ee

Кырвитс/Кaрева

26 ноября в 17.00 в Йыхвиском концертном доме

Произведение Тыну Кырвитса и Дорис Карева "Laulud valu allikalt" ("Песни из источника боли") впервые исполнят Мария Валдмаа (сопрано), Якоб ван Рейвен (мандолина) и струнный квартет "M4GNET".

ДЕКАБРЬ

Эстонский ночной забег "Нарвская зима - 2023"

2 декабря вечером в Нарве у "Astri Keskus"

Проводимый поздним вечером зимний забег поведет участников по нарвским улицам.

Пийп и Туут в опере: "Гензель и Гретель".
Пийп и Туут в опере: "Гензель и Гретель". Фото: Erakogu

Пийп и Туут в опере: "Гензель и Гретель"

7 декабря в 12.00 в Йыхвиском концертном доме

Лодевик ван дер Рее.
Лодевик ван дер Рее. Фото: FB

Рождественский концерт Эстонского национального мужского хора

20 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Программу рождественской музыки Эстонского национального мужского хора подготовит и представит на суд слушателей приглашенный дирижер Лодевик ван дер Рее. 

PS! Календарь мероприятий составлен по данным на конец мая 2023 года. Для получения дополнительной инфлормации рекомендуем посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee и сайты организаторов мероприятий.

Публикуется при поддержке: 

Фото: Eesti Kultuurkapital
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