ЛЕТО / ОСЕНЬ 2023 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

ИЮНЬ

Нарвский городской забег продолжает традицию проводившегося десять лет Нарвского энергозабега. В этом году мероприятие распределено на два дня. Программа начнется в пятницу в 18.00 трехкилометровым спортивным шествием от берегового здания у реки Нарва до Ратушной площади, где нынче расположится также центр соревнования. В субботу в 11.00 бегуны выйдут на дистанцию полумарафона 21,1 км; среди них определится также нынешний чемпион Эстонии по полумарафону. В 13.00 на пятикилометровую дистанцию выйдут бегуны и ходоки. На финише на Ратушной площади участников мероприятия будет приветствовать своими песнями Анне Вески. Ожидается, что в крупнейшем мероприятии народного спорта Ида-Вирумаа в этом году примут участие более 5000 человек.