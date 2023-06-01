Чт, 1.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Кохтла-Ярве ищут пропавшего мужчину

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Фотография Бориса, пропавшего 31 мая в Кохтла-Ярве.
Фотография Бориса, пропавшего 31 мая в Кохтла-Ярве. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи людей в поиске пропавшего в городе Кохтла-Ярве 82-летнего Бориса.

Обеспокоенные родственники вечером 31 мая сообщили в полицию, что приблизительно в 9.30 утра Борис ушел в магазин, и после этого контактов с ним не было. Телефона у Бориса с собой нет.

Полицейские уже проверили возможные места пребывания мужчины в городе Кохтла-Ярве и в медицинских учреждениях, но найти его пока не удалось.

Полиция сообщает, что рост Бориса - 168 сантиметров, волосы седые. На момент выхода из дома был одет в белый свитер и черную кожаную куртку, синие джинсы и черные туфли.

Полиция просит всех, кто видел похожего мужчину, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Кохтла-Ярве
Наверх