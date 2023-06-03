Продолжается борьба с борщевиком

Департамент окружающей среды сообщил, что снова организует в Эстонии борьбу с чужеродными видами борщевика.
Департамент окружающей среды распорядился провести борьбу с чужеродными видами борщевика на площади более 2400 гектаров. Заказанные в 2023 году работы по борьбе с борщевиком обойдутся почти в 360 тысяч евро и продлятся до августа, а при необходимости и дольше.
Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны для здоровья человека, угрожают местной природе, и распространение этих видов может причинить экономический ущерб.
Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци включены в список чужеродных видов на уровне Европейского Союза. Это означает, что их выращивание и распространение запрещено. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов.
По словам руководителя бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд, следует избегать интродукции новых чужеродных видов. "Список видов растений, которые становятся проблематичными в свете изменения климата, становится все длиннее. Виды борщевика, которые ранее культивировались как полезные силосные растения, стали опасными инвазивными видами".
Чтобы остановить распространение этих видов, важно контролировать все места произрастания одновременно и непрерывно. В Эстонии борьба с чужеродными видами борщевика ведётся уже более десяти лет. Работы проводятся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения.
Чужеродные виды борщевика уничтожаются в более плотных колониях с помощью вещества, применяемого для уничтожения растительности, но все чаще путем простого выкапывания растений лопатой. "В случае небольших и редких колоний, растения лучше выкапывать, например, на органически чистых участках, в населенных пунктах, рядом с пасекой. Ликвидировать растения в водоохранной зоне можно только лопатой", - пояснила Таммекянд.
Каждый землевладелец и заботящийся о природе человек может самостоятельно выкапывать чужеродные виды борщевика, соблюдая требования безопасности, указанные на сайте Департамента окружающей среды. Расположение нанесенных на карту колоний можно просмотреть в картографическом приложении Земельного департамента.
Землевладельцы вправе отказаться от предлагаемой государством борьбы с чужеродными видами борщевика, но тогда они должны удалить растения самостоятельно. Департамент окружающей среды рекомендует землевладельцам самим выкапывать отдельные растения.
В 2022 году Департамент окружающей среды обозначил 435 новых колоний чужеродных видов борщевика на площади 63 гектара. "Мы очень благодарны всем, кто сообщил нам об обнаруженных в природе местах произрастания чужеродных видов борщевика, и особенно признательны людям, кто самостоятельно выкапывает одиночные растения. Любая обнаруженная и отмеченная для борьбы колония поможет сократить распространение чужеродных видов и время, необходимое для их устранения", - сказала Эйке Таммекянд.
Департамент окружающей среды просит сообщать о новых колониях борщевика на адрес электронной почты info@keskkonnaamet.ee. Департамент включит новые колонии в программу по борьбе с борщевиком как можно скорее.