Продолжается борьба с борщевиком

Департамент окружающей среды распорядился провести борьбу с чужеродными видами борщевика на площади более 2400 гектаров. Заказанные в 2023 году работы по борьбе с борщевиком обойдутся почти в 360 тысяч евро и продлятся до августа, а при необходимости и дольше.

Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны для здоровья человека, угрожают местной природе, и распространение этих видов может причинить экономический ущерб.

Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци включены в список чужеродных видов на уровне Европейского Союза. Это означает, что их выращивание и распространение запрещено. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов.

По словам руководителя бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд, следует избегать интродукции новых чужеродных видов. "Список видов растений, которые становятся проблематичными в свете изменения климата, становится все длиннее. Виды борщевика, которые ранее культивировались как полезные силосные растения, стали опасными инвазивными видами".

Чтобы остановить распространение этих видов, важно контролировать все места произрастания одновременно и непрерывно. В Эстонии борьба с чужеродными видами борщевика ведётся уже более десяти лет. Работы проводятся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения.