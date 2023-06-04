В Нарве художник-активист провел акцию в поддержку Навального

Вован Каштан вышел на набережную с плакатом с надписями "Free Navalny" и "За вашу и нашу свободу".

- Я здесь, потому что сегодня проходит всемирная акция в поддержку Алексея Навального. Алексей Навальный – это премьер политзеков, которых в России сейчас очень много. Я считаю эту тему важной, – пояснил Каштан в интервью ERR.