В Нарве художник-активист провел акцию в поддержку Навального

Художник-активист из Нарвы Вован Каштан присоединился к проходящей 4 июня в разных странах акции солидарности с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, выйдя на берег реки Нарва около моста "Дружба" в Нарве с бело-сине-белым флагом и плакатом с призывом освободить Навального. Об этом написал новостной портал Rus.ERR.
Вован Каштан вышел на набережную с плакатом с надписями "Free Navalny" и "За вашу и нашу свободу".
- Я здесь, потому что сегодня проходит всемирная акция в поддержку Алексея Навального. Алексей Навальный – это премьер политзеков, которых в России сейчас очень много. Я считаю эту тему важной, – пояснил Каштан в интервью ERR.
В своей акции он использовал бело-сине-белый флаг, который, как напоминает Rus.ERR, получил распространение после начала российско-украинского конфликта.