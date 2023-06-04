ЛЕТО ⟩ Набравшая силу и вкус "Белая тыква" - гастрономическая жемчужина Старой Нарвы

На титул самого модного кафе Старой Нарвы в сезоне лето 2023 года смело может претендовать "Белая тыква". Кухней ведает высококлассный шеф, для кого этот город снова стал любимым местом, а за уют отвечает хозяйка, превратившая место работы в дом, милый дом.
- Она привлекает в первую очередь уютом, - подтверждает известный нарвский фотограф Анна Маркова, завсегдатай кафе "Белая тыква" в симпатичном особняке на нарвской улице Лаврецова. - Здесь создается впечатление, что ты пришел в гости к кому-то очень близкому или сидишь на веранде на даче у любимой бабушки.
Идея об открытии какого-то такого заведения родилась ранней осенью прошлого года, когда потребовалась помощь с организацией питания на фестивале городской культуры "Station Narva". Его участников успешно накормили и напоили, а после решили закрепить успех на постоянной основе. И вот уже в ноябре совершенно новое кафе распахнуло двери.
Как вспоминает хозяйка "Белой тыквы" Наталья Вовденко, первые осень и зима пугали, ведь это не лучший сезон вообще, однако их новое кафе быстро полюбилось гостям.
Темными вечерами здесь начали - и поныне продолжают проводить творческие, художественные, книжные встречи, знакомства с интересными людьми, настольные игры, так что народ протоптал сюда тропу.
Новый год начался с приема больших посетителей: 2 января в двери вошел президент Алар Карис в сопровождении свиты и своих гостей. Подробностей того заказа в "Белой тыкве" корректно не раскрывают, но хозяйка уверяет, что президентский визит получился очень-очень теплым и душевным, Карис был в очень хорошем расположении духа и приветствовал всех посетителей.
- Очень приятно, что гости такого высокого уровня чувствуют себя очень спокойно и у нас, а не только в столице, - довольна предпринимательница.