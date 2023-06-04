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ЛЕТО ⟩ Набравшая силу и вкус "Белая тыква" - гастрономическая жемчужина Старой Нарвы
Читателям - кулинарный рецепт и рекомендации от шеф-повара.
Хозяйка кафе Наталья Вовденко позирует на фоне "Белой тыквы", расположенной в белом стильном особняке на нарвской улице Лаврецова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
Илья Смирнов
, журналист
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На титул самого модного кафе Старой Нарвы в сезоне лето 2023 года смело может претендовать "Белая тыква". Кухней ведает высококлассный шеф, для кого этот город снова стал любимым местом, а за уют отвечает хозяйка, превратившая место работы в дом, милый дом.

- Она привлекает в первую очередь уютом, - подтверждает известный нарвский фотограф Анна Маркова, завсегдатай кафе "Белая тыква" в симпатичном особняке на нарвской улице Лаврецова. - Здесь создается впечатление, что ты пришел в гости к кому-то очень близкому или сидишь на веранде на даче у любимой бабушки.

Идея об открытии какого-то такого заведения родилась ранней осенью прошлого года, когда потребовалась помощь с организацией питания на фестивале городской культуры "Station Narva". Его участников успешно накормили и напоили, а после решили закрепить успех на постоянной основе. И вот уже в ноябре совершенно новое кафе распахнуло двери.

Наталья Вовденко отвечает за хозяйство и за уют.
Наталья Вовденко отвечает за хозяйство и за уют. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Как вспоминает хозяйка "Белой тыквы" Наталья Вовденко, первые осень и зима пугали, ведь это не лучший сезон вообще, однако их новое кафе быстро полюбилось гостям.

Темными вечерами здесь начали - и поныне продолжают проводить творческие, художественные, книжные встречи, знакомства с интересными людьми, настольные игры, так что народ протоптал сюда тропу.

Во время одного из дегустационных вечеров в "Белой тыкве".
Во время одного из дегустационных вечеров в "Белой тыкве". Фото: Anna Markova

Новый год начался с приема больших посетителей: 2 января в двери вошел президент Алар Карис в сопровождении свиты и своих гостей. Подробностей того заказа в "Белой тыкве" корректно не раскрывают, но хозяйка уверяет, что президентский визит получился очень-очень теплым и душевным, Карис был в очень хорошем расположении духа и приветствовал всех посетителей.

- Очень приятно, что гости такого высокого уровня чувствуют себя очень спокойно и у нас, а не только в столице, - довольна предпринимательница.

По словам Натальи, их изначальная идея такова и есть, что в "Белой тыкве" посетитель должен почувствовать себя словно в домашних объятиях. Вся обстановка и оформление интерьера сделаны с душой и без дизайнерских изысков. Ключевые слова - уют и гостеприимство. Отсюда, собственно, и название: у создателей кафе тыква ассоциируется с уютным домом. "Тыква - она красивая и, как правило, доставляет людям очень много радости", - с улыбкой объясняет Наталья.

Всевозможные тыквы доминируют в интерьере кафе, а не в меню.
Всевозможные тыквы доминируют в интерьере кафе, а не в меню. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В меню тыква присутствует минимально, что удивительно. Почему же она в названии такого цвета? Ответ находится в истории города Нарвы: нынешняя улица Лаврецова в годы первой Эстонской Республики называлась Белой.

За кухню отвечает довольно известный и высоко зарекомендовавший себя шеф-повар родом из Нарвы Владимир Упениек, друзья и знакомые зовут его просто Вовой. Вовины рекомендации есть и в меню кафе. Владимир захотел применить в родном краю свои навыки, наработанные в других странах.

Толковый и грамотный шеф Вова по праву хозяйничает на кухне "Белой тыквы" и дает указания.
Толковый и грамотный шеф Вова по праву хозяйничает на кухне "Белой тыквы" и дает указания. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Как подчеркивает хозяйка Наталья, у них с Вовой нет желания уходить в "высокую кухню" и становиться рестораном в полном значении этого слова, но и, напротив, простой, заурядной еды здесь тоже не предложат. "Конечно, все должно выглядеть эстетично и красиво, но основное - это вкус еды", - настаивает она.

- Меню очень необычно для Нарвы, - соглашается фотограф Анна Маркова. - Одна из самых моих любимых идей - выбор намазок и закусок, которые можно разделить на компанию. Это очень удобно, потому что при разнообразии выбора блюд на столе каждый может попробовать и найти то, что ему по вкусу.

Все должно выглядеть эстетично и красиво, но основное - это вкус еды.
Все должно выглядеть эстетично и красиво, но основное - это вкус еды. Фото: Anna Markova

В "Белой тыкве" изначально задумано так, что заказанные блюда подаются на стол по принципу общей тарелки, а едоки сами накладывают себе еду, кто сколько захочет. Хотя, возможна и персональная подача блюда - так обычно поступают с раменами и иными супами.

Упомянутые рамены стали в "Белой тыкве" одним из самых популярных заказов, что неожиданно, ведь рамен - это японский суп с лапшой. На второе здесь могут порекомендовать, к примеру, говядину Фо Бо, что имеет, как известно, вьетнамское происхождение. Рекомендованные варианты закусок - тирадито из тунца (тирадито - традиционное блюдо перуанской кухни) или "Скаген" с креветками ("Скагены" - тосты родом из шведской кухни).

Заказ для небольшой компании

Что заказать из меню "Белой тыквы" на небольшую компанию, чтобы было не много и не мало, но обязательно вкусно? Вот что рекомендует шеф-повар Вова: комплексный заказ так и называется - "Вовиным друзьям". Заложенную в этой рекомендации шутку сам Владимир объясняет так: если это не очень близкие ему по комплекции друзья, то такого заказа может хватить на четверых.
Блюда подаются на стол по принципу общей тарелки.
  • 1 тарелка с закуской "Charcuterie (лучшие ветчины)"
  • 1 салат "Киноа и много овощей"
  • 1 салат "Летняя капуста с понзу"
  • 1 тапас "Тирадито из тунца"
  • 1 намазка "Авокадо с чили"
  • 1 запеченная камбала
  • 2 "Те самые" мидии
  • 1 говядина Фо Бо (Pho-bo)
  • 1 курица в винном соусе (Coq au Vin)
  • 2 маффина с клюквой
  • 2 бульона рамена (с собой на завтра)

Наталья Вовденко не скрывает, что гостей порой настораживает присутствие в меню непонятных слов и иностранных вкусов. Но, с другой стороны, находится немало людей, готовых получать новые знания из области гастрономии. Хозяйка сама не прочь исследовать блюда, которые творит их опытный шеф. Если же гости совсем в замешательстве, то персонал более простыми словами объяснит, что есть что.

Шеф-повар Вова - Владимир Упениек.
Шеф-повар Вова - Владимир Упениек. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Шеф-повар Вова, который в юности уехал из Нарвы учиться и потом много где работал, сейчас признается, что родной город в последние годы оживает и превращается в крайне интересное место, а нарвские жители, особенно молодежь, стали вести себя активнее и смелее. "Вот сейчас, честно говоря, я прямо хотел бы жить в Нарве", - признался Владимир, проводящий много времени не только на кухне, но и в дороге.

Рецепт от шефа "Белой тыквы" для читателей "Лета"

Жареная салака в кунжутном маринаде

Понадобится:
  • салака, 1 кг
  • ржаная мука, 200 г
  • вода, 1 литр
  • соль
  • сахар
  • соус терияки, 50 г
  • соус барбекю (желательно от "Põltsamaa"), 50 г
  • лимонный сок, 70 г
  • кунжут
  • кунжутное масло
  • хреновуха от "Белой тыквы"
Приготовление:
  • Салаку почистить, посолить и оставить в холодильнике на час. Затем обвалять в ржаной муке и обжарить.
  • В кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, соусы терияки и барбекю, лимонный сок. Маринад довести до кипения и остудить, затем добавить обжаренный кунжут и кунжутное масло.
  • Залить маринадом остывшую салаку и оставить в маринаде на ночь, но если не терпится, можно есть уже через час.
Наслаждайтесь!
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Нарва
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