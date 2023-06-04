ЛЕТО ⟩ Набравшая силу и вкус "Белая тыква" - гастрономическая жемчужина Старой Нарвы

По словам Натальи, их изначальная идея такова и есть, что в "Белой тыкве" посетитель должен почувствовать себя словно в домашних объятиях. Вся обстановка и оформление интерьера сделаны с душой и без дизайнерских изысков. Ключевые слова - уют и гостеприимство. Отсюда, собственно, и название: у создателей кафе тыква ассоциируется с уютным домом. "Тыква - она красивая и, как правило, доставляет людям очень много радости", - с улыбкой объясняет Наталья.

Всевозможные тыквы доминируют в интерьере кафе, а не в меню. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В меню тыква присутствует минимально, что удивительно. Почему же она в названии такого цвета? Ответ находится в истории города Нарвы: нынешняя улица Лаврецова в годы первой Эстонской Республики называлась Белой.

За кухню отвечает довольно известный и высоко зарекомендовавший себя шеф-повар родом из Нарвы Владимир Упениек, друзья и знакомые зовут его просто Вовой. Вовины рекомендации есть и в меню кафе. Владимир захотел применить в родном краю свои навыки, наработанные в других странах.

Толковый и грамотный шеф Вова по праву хозяйничает на кухне "Белой тыквы" и дает указания. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Как подчеркивает хозяйка Наталья, у них с Вовой нет желания уходить в "высокую кухню" и становиться рестораном в полном значении этого слова, но и, напротив, простой, заурядной еды здесь тоже не предложат. "Конечно, все должно выглядеть эстетично и красиво, но основное - это вкус еды", - настаивает она.