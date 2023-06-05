Эстонские фермеры бьют тревогу из-за нехватки рабочих рук

Растущие расходы на оплату труда и нехватка рабочих рук приводят к тому, что эстонские фермеры вынуждены постоянно повышать стоимость конечного продукта или даже закрывать фермы, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Фермеры говорят, что больше всего рисков несет выращивание клубники, ведь многое зависит от погодных условий, а также от наличия рабочей силы. Предугадывать, когда именно понадобятся работники на сбор ягоды - очень сложно. В условиях войны еще сложнее заранее договариваться с украинскими рабочими, чьими услугами часто пользуются эстонские фермеры. Предпринимателей пугает и рост минимальной заработной платы.
- В 2011 году минимальная зарплата была 273 евро. На заработную плату для одного человека нужно было 400 евро. Цена на клубнику с тех пор не менялась. В скором времени на одну зарплату работодателю нужно будет выделять около 1500 евро. То есть, 400 евро или 1500 евро. Это огромная разница. А цена на клубнику за этим не поспевает, - сказала менеджер по закупкам и продажам Marimarta Яаника Линдсалу.
Линдсалу признается, что выращивание клубники уже стало невыгодным, поэтому со следующего года размеры клубничных полей придется уменьшать. С финансовыми трудностями столкнулось и предприятие PotiTomat, которое объявило о своем закрытии.
- Это просто невыгодно. У нас почти 250 разных сортов. Мы не выращиваем массово. Мы выращиваем самые вкусные сорта. Очень много занимает времени, чтобы выбирать эти сорта, чтобы дегустировать, чтобы попробовать, как они растут в Эстонии, - рассказал глава PotiTomat Ингмар Паппель.
На помощь пришли клиенты. Сейчас предприятию удалось собрать 20% суммы, которая нужна для продолжения работы, но клиенты все продолжают прибывать на финальную распродажу со всех городов Эстонии.
- Мы только доделали свою теплицу, нужно было купить помидоры и огурцы. Большинство мест уже распродали свои запасы. Подруга мне сказала, что PotiTomat собираются закрываться, а у них еще куча всего в теплицах. Поэтому без вопросов приехали из Таллинна сюда купить всё нужное, - рассказала Кади.
И на томатной ферме работают украинские беженцы. Правда, здесь рабочая сила нужна круглогодично.
- Вне сезона у нас тоже в теплицах были томаты. Весь год. До нового года томаты еще росли в теплицах. Поэтому работа была. Это у меня работа постоянная, не подработка, - сказала работник PotiTomat Валентина.
Тем не менее, среди украинских беженцев немногие берутся за фермерскую работу, а привлечение иностранной силы из года в год становится все труднее.
- Если с погодой мы бороться не можем, то в этом случае у нас огромная просьба ко всем официальным лицам, которые связаны с процессом найма на работу сезонных работников - будьте на стороне наших фермеров. Уже поступило несколько сигналов о том, что в Эстонию не пускают работников. К примеру, в Узбекистане посольство не дало ни одной визы потенциальному работнику. Вторая проблема - это регистрация этих работников здесь, в Эстонии, - заявил глава Сельскохозяйственной торговой палаты Антс Ноот.