Эстонские фермеры бьют тревогу из-за нехватки рабочих рук

Фермеры говорят, что больше всего рисков несет выращивание клубники, ведь многое зависит от погодных условий, а также от наличия рабочей силы. Предугадывать, когда именно понадобятся работники на сбор ягоды - очень сложно. В условиях войны еще сложнее заранее договариваться с украинскими рабочими, чьими услугами часто пользуются эстонские фермеры. Предпринимателей пугает и рост минимальной заработной платы.

- В 2011 году минимальная зарплата была 273 евро. На заработную плату для одного человека нужно было 400 евро. Цена на клубнику с тех пор не менялась. В скором времени на одну зарплату работодателю нужно будет выделять около 1500 евро. То есть, 400 евро или 1500 евро. Это огромная разница. А цена на клубнику за этим не поспевает, - сказала менеджер по закупкам и продажам Marimarta Яаника Линдсалу.

Линдсалу признается, что выращивание клубники уже стало невыгодным, поэтому со следующего года размеры клубничных полей придется уменьшать. С финансовыми трудностями столкнулось и предприятие PotiTomat, которое объявило о своем закрытии.

- Это просто невыгодно. У нас почти 250 разных сортов. Мы не выращиваем массово. Мы выращиваем самые вкусные сорта. Очень много занимает времени, чтобы выбирать эти сорта, чтобы дегустировать, чтобы попробовать, как они растут в Эстонии, - рассказал глава PotiTomat Ингмар Паппель.