Генпрокурор хочет вернуть Николая Осипенко в тюрьму

По положению на 6 июня Госсуд не занял позицию по жалобе Пармаса.

Согласно принятому 24 мая постановлению суда второй инстанции, подозреваемый был немедленно освобожден из-под стражи.

По мнению окружного суда, в настоящее время применение меры пресечения в виде заключения под стражу к Николаю Осипенко более не оправдано.

В Эстонии в рамках досудебного производства подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления первой степени не может находиться под стражей более шести месяцев. Шестимесячный срок содержания под стражей Николая Осипенко истек в начале мая.

Однако в случае особой сложности или объемности уголовного дела судья предварительного следствия по ходатайству генерального прокурора может продлить срок содержания под стражей. Генпрокурор Андрес Пармас воспользовался таким правом и подал Вирускому уездному суду соответствующее ходатайство, которое 28 апреля было удовлетворено.

Это решение обжаловали защитники Осипенко Юри Леппик и Айвар Пильв. Тартуский окружной суд рассмотрел жалобу в открытом судебном заседании и 24 мая вынес постановление об отмене выданного уездным судом разрешения на содержание подозреваемого под стражей на срок до 8 месяцев.

Николай Осипенко находился в тюрьме с 3 ноября 2022 года.

Прокуратура считает, что находясь на свободе, Николай Осипенко может как совершать новые преступления, так и уклоняться от следствия.