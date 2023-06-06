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Генпрокурор хочет вернуть Николая Осипенко в тюрьму

Северное побережье
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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Kuvatõmmis

Генеральный прокурор Андрес Пармас обжаловал в Государственном суде постановление Тартуского окружного суда, по которому подозреваемый в коррупции предприниматель и муниципальный политик из Ида-Вирумаа Николай Осипенко был выпущен на свободу на время предварительного следствия, сообщает ERR.

По положению на 6 июня Госсуд не занял позицию по жалобе Пармаса.

Согласно принятому 24 мая постановлению суда второй инстанции, подозреваемый был немедленно освобожден из-под стражи.

По мнению окружного суда, в настоящее время применение меры пресечения в виде заключения под стражу к Николаю Осипенко более не оправдано.

В Эстонии в рамках досудебного производства подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления первой степени не может находиться под стражей более шести месяцев. Шестимесячный срок содержания под стражей Николая Осипенко истек в начале мая.

Однако в случае особой сложности или объемности уголовного дела судья предварительного следствия по ходатайству генерального прокурора может продлить срок содержания под стражей. Генпрокурор Андрес Пармас воспользовался таким правом и подал Вирускому уездному суду соответствующее ходатайство, которое 28 апреля было удовлетворено.

Это решение обжаловали защитники Осипенко Юри Леппик и Айвар Пильв. Тартуский окружной суд рассмотрел жалобу в открытом судебном заседании и 24 мая вынес постановление об отмене выданного уездным судом разрешения на содержание подозреваемого под стражей на срок до 8 месяцев.

Николай Осипенко находился в тюрьме с 3 ноября 2022 года.

Прокуратура считает, что находясь на свободе, Николай Осипенко может как совершать новые преступления, так и уклоняться от следствия.

Всего в деле о коррупции фигурируют 17 подозреваемых.

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