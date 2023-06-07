В прошлом году из-за алкоголя в Эстонии умерло 845 человек

Также он отметил, что в 2022 году цены на алкоголь выросли на 5,9%, а брутто-зарплата - на 8,9%, но при этом индекс потребительских цен увеличился на 19,4%, что сделало общие расходы жителей очень высокими и снизило реальную величину заработной платы. В результате рост потребления алкоголя также оказался ниже, чем можно было ожидать, исходя из покупательной способности алкоголя.

Рост цен на товары и услуги для эстонских потребителей в 2022 году был очень быстрым (+19,4%), в то время как цены на алкогольные напитки были значительно ниже (+5,9%). Цены на пиво и виноградные вина немного выросли, а вот цены на крепкий алкоголь остались на уровне 2021 года или подешевели. В 2022 году доходы эстонцев продолжали расти, а алкоголь стал более доступным. По подсчетам EKI, в 2022 году на среднемесячную чистую зарплату в Эстонии можно было купить на 6 литров водки больше, чем годом ранее, по сравнению с позапрошлым годом можно было купить 12 литров водки и 24 литра пива. В дополнение к выгодной цене алкоголь в Эстонии также более доступен физически. По их словам, почти 90% людей доберутся до ближайшей точки продажи алкоголя за 10 минут. С 2020 года точки продаж постоянно добавляются, а алкоголь также доступен через электронную коммерцию и экспресс-курьеров. На начало 2022 года действующие лицензии на продажу алкоголя имелись в 9 082 торговых точках, а на начало мая 2023 года - в 9 374 торговых точках.