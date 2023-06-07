В прошлом году из-за алкоголя в Эстонии умерло 845 человек

Согласно исследованию, проведенному Эстонским экономическим институтом (EKI) по заказу Министерства социальных дел, в 2022 году жители Эстонии потребляли в среднем 11,2 литра алкогольных напитков на одного взрослого (в возрасте 15+) в пересчете на абсолютный алкоголь.
Большую часть потребляемого алкоголя составляли спиртные напитки и пиво. В пересчете на напитки 11,2 л абсолютного алкоголя означает 11,9 л спиртных напитков, 79,6 л пива (около 160 бутылок), 16,1 л виноградных вин (около 21 бутылка) и 10,6 л других легких алкогольных напитков на взрослое население. Это на одну десятую литра больше, чем годом ранее. Увеличение потребления произошло в основном за счет увеличения потребления крепких алкогольных напитков, немного снизилось потребление пива (-0,1 л).
- Из алкогольных напитков увеличилось потребление другого крепкого и легкого алкоголя, потребление вина и водки осталось на прежнем уровне, но уменьшилось потребление пива. Покупательная способность алкогольных напитков в последние годы увеличилась, так как доходы жителей росли быстрее, чем цены на алкоголь, - сказал Пеэтер Раудсепп, директор Эстонского экономического института.
Также он отметил, что в 2022 году цены на алкоголь выросли на 5,9%, а брутто-зарплата - на 8,9%, но при этом индекс потребительских цен увеличился на 19,4%, что сделало общие расходы жителей очень высокими и снизило реальную величину заработной платы. В результате рост потребления алкоголя также оказался ниже, чем можно было ожидать, исходя из покупательной способности алкоголя.
Рост цен на товары и услуги для эстонских потребителей в 2022 году был очень быстрым (+19,4%), в то время как цены на алкогольные напитки были значительно ниже (+5,9%). Цены на пиво и виноградные вина немного выросли, а вот цены на крепкий алкоголь остались на уровне 2021 года или подешевели. В 2022 году доходы эстонцев продолжали расти, а алкоголь стал более доступным. По подсчетам EKI, в 2022 году на среднемесячную чистую зарплату в Эстонии можно было купить на 6 литров водки больше, чем годом ранее, по сравнению с позапрошлым годом можно было купить 12 литров водки и 24 литра пива. В дополнение к выгодной цене алкоголь в Эстонии также более доступен физически. По их словам, почти 90% людей доберутся до ближайшей точки продажи алкоголя за 10 минут. С 2020 года точки продаж постоянно добавляются, а алкоголь также доступен через электронную коммерцию и экспресс-курьеров. На начало 2022 года действующие лицензии на продажу алкоголя имелись в 9 082 торговых точках, а на начало мая 2023 года - в 9 374 торговых точках.
По данным Института развития здравоохранения (TAI), в 2022 году непосредственно от болезней, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя, умерло 753 человека, что на 58 человек больше, чем в прошлом году. Больше всего жизней алкоголь унес среди людей трудоспособного возраста в возрасте 45-64 лет. Число смертей, непосредственно вызванных алкоголем, увеличивается пятый год. Можно предположить, что, помимо увеличения общего потребления алкоголя, ограниченный доступ к медицинским услугам во время пандемии COVID-19 и люди, не опоздавшие своевременно обратиться за медицинской помощью, также частично способствовали смертности, связанной с алкоголем.
В 2022 году к статистике смертей добавилось 92 ДТП, в которых погибший оказался в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, мы потеряли в общей сложности 845 жизней непосредственно из-за алкоголя, плюс смерти, косвенно вызванные алкоголем, которые не зафиксированы в свидетельствах о смерти.
- За увеличением смертности, связанной с алкоголем, и, предположительно, других убытков стоит относительно дешевая цена на алкоголь в последние годы, чему способствовал экономический подъем и снижение акциза в 2019 году. Легкая доступность алкоголя и слабое соблюдение закона об алкоголе также играют свою роль. Исследование контрольных покупок алкогольных напитков, проведенное Институтом развития здоровья в 2022 году, показало, что у молодых людей, желающих купить алкоголь, документ запрашивают менее чем в половине случаев. Продажа и подача алкоголя людям с признаками алкогольного опьянения также является проблемой, что увеличивает количество травм и смертей, - сказала директор Анника Веймер.
По ее словам, чтобы остановить тенденцию снижения потребления алкоголя и его вреда, необходимо сотрудничество на всех уровнях, а также нужны дополнительные ресурсы для усиления надзора в торговых точках.
- Безопасного количества алкоголя не существует: даже небольшое количество алкоголя в день увеличивает риск развития рака, не говоря уже о негативном влиянии употребления алкоголя на психическое здоровье. На фоне общего повышения заработной платы алкоголь стал более доступным, и за последние четыре года также увеличился ущерб, непосредственно вызванный алкоголем, болезни и смертность людей, - заявила министр здравоохранения Рийна Сиккут. - Чтобы обратить эту тенденцию вспять, нам необходимо продолжать различные меры алкогольной политики, основанные на фактических данных. И это может означать ограничение физической доступности, а также постоянное повышение акциза на алкоголь, чтобы предотвратить удешевление алкоголя и ограничение доступности».
В Европейском плане действий по снижению вреда от алкоголя принято решение сократить потребление алкоголя на 10% к 2025 г. (базовый год – 2010 г.). Поэтому для достижения этой цели потребление в Эстонии в 2025 году должно быть 10,28 литров или меньше.
Приведенные в исследовании объемы потребления были рассчитаны Статистическим управлением Эстонии на основе данных производства Статистического управления, внешней торговли Евростата и производства компаний, а также продаж на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, EKI регулярно собирает розничные цены и проводит опрос жителей о покупках за границей и на тайном рынке.