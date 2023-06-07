Ср, 7.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Рихо Брейвель вернулся в Йыхвиское волостное собрание

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Рихо Брейвель.
Рихо Брейвель. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Экс-член Рийгикогу Рихо Брейвель (EKRE) восстановил свои депутатские полномочия в Йыхвиском волостном собрании, передает ERR.

В связи с этим ряды представительного органа пришлось покинуть замещавшему его Тармо Антону.

На муниципальных выборах в октябре 2021 года EKRE получила два места в волостном собрании Йыхви: они достались Арво Аллеру и Рихо Брейвелю.

Однако депутатствовать в волостном собрании Брейвель и Аллер не стали. Аллер был выбран замстарейшины, а Брейвель решил сосредоточиться на работе в Рийгикогу.

На парламентских выборах 5 марта Арво Аллер прошел в Рийгикогу, а Рихо Брейвель - нет. После этого Аллер покинул пост замстарейшины и стал работать в Рийгикогу, но восстанавливать свои полномочия в Йыхвском волостном собрании пока не стал. Вместо него замещающим депутатом работает Прийт Кама.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх