Рихо Брейвель вернулся в Йыхвиское волостное собрание

В связи с этим ряды представительного органа пришлось покинуть замещавшему его Тармо Антону.

На муниципальных выборах в октябре 2021 года EKRE получила два места в волостном собрании Йыхви: они достались Арво Аллеру и Рихо Брейвелю.

Однако депутатствовать в волостном собрании Брейвель и Аллер не стали. Аллер был выбран замстарейшины, а Брейвель решил сосредоточиться на работе в Рийгикогу.