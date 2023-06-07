Рихо Брейвель вернулся в Йыхвиское волостное собрание

Экс-член Рийгикогу Рихо Брейвель (EKRE) восстановил свои депутатские полномочия в Йыхвиском волостном собрании, передает ERR.
В связи с этим ряды представительного органа пришлось покинуть замещавшему его Тармо Антону.
На муниципальных выборах в октябре 2021 года EKRE получила два места в волостном собрании Йыхви: они достались Арво Аллеру и Рихо Брейвелю.
Однако депутатствовать в волостном собрании Брейвель и Аллер не стали. Аллер был выбран замстарейшины, а Брейвель решил сосредоточиться на работе в Рийгикогу.
На парламентских выборах 5 марта Арво Аллер прошел в Рийгикогу, а Рихо Брейвель - нет. После этого Аллер покинул пост замстарейшины и стал работать в Рийгикогу, но восстанавливать свои полномочия в Йыхвском волостном собрании пока не стал. Вместо него замещающим депутатом работает Прийт Кама.