В приключенческом походе на резиновом плоту в Яамакюла тишину нарушают только крики камышовок, если только сами люди не склонны соревноваться со звуками природы. Как течение стариц очень медленное, так и путешественники движутся в спокойном темпе.

Принаровские старицы, или староречья, струги и поймы, являются одним из самых уникальных мест обитания в Эстонии. Алутагузеский туристический клуб приглашает желающих открыть для себя их каждый год именно в начале июня, когда в камышах кипит жизнь, а мертвая зимняя тишина сменяется звучным задорным щебетом.