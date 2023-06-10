Бывший вуз в центре Нарвы снесут к концу года

В Нарве под снос идут два пустующих дома по смежным адресам: ул. Пауля Кереса, 14/1 и 14а. Оба 1964 года постройки.

В первом из перечисленных домов располагался до конца 80-х годов Нарвский политехникум, затем Нарвская высшая школа, а с 1999 года - Нарвский колледж Тартуского университета. Колледж переехал на Ратушную площадь Нарвы в 2012 году - и с той поры на улице Кереса старое типовое здание вуза почти никем не использовалось.

Во втором здании располагалось студенческое общежитие. Оно было расселено окончательно в 2021 году, когда поблизости уже был открыт учебно-жилой комплекс, построенный для Академии МВД, Департамента полиции и погранохраны и общежития Тартуского университета.

Управляющее недвижимостью на нарвской улице Пауля Кереса АО "Riigi Kinnisvara" пару лет планировало снос старых зданий вуза и общежития, а теперь готово к этому. Нарвская городская управа рассмотрела соответствующий проект и выдала разрешение на проведение работ.

Горуправа отметила среди прочих условий, что план работ по сносу должен быть согласован с товариществом соседнего жилого дома по ул. Креэнхольми, 9.

Пресс-представитель АО "Riigi Kinnisvara" Аннели Йыгева сообщила "Северному побережью", что работы по сносу должны завершиться в декабре 2023 года. "Сейчас проводится внутренняя очистка и подготовка зданий", - добавила она.

По словам Йыгева, пока невозможно сказать, что появится на высвобождающемся месте в будущем. Это может зависеть, например, от новых планов Академии МВД или Департамента полиции и погранохраны, являющихся равными арендаторами большого участка недвижимости по ул. Пауля Кереса, 14. Их общий комплекс для проведения учебной практики и проживания был открыт в 2020 году, как уже отмечено выше, рядом с территорией нынешнего сноса.

- Мы можем там, видимо, только расширить автопарковку, - говорит представитель "Riigi Kinnisvara" Аннели Йыгева об их возможности благоустроить территорию после сноса двух старых домов. - Если кто-то захочет там что-то построить, то это можно будет сделать только через процедуру детальной планировки, - уточнила она.