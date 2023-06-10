Прожил одиноким бедняком и похоронен без имени: печальная история о Неизвестном Мужчине

Надежда вернуть имя посмертно

Полиция приводит посмертное описание неустановленного мужчины, похороненного 5 июня на кладбище Рийгикюла под Нарвой. "Мы надеемся, что кто-то сможет опознать по описанию своего пропавшего знакомого или родственника, который уже давно не выходит на связь", - прокомментировал следователь по особым делам Нарвского отделения полиции Александр Корнеев.

Фотографию мужчины полиция не публикует по этическим соображениям, настолько плохо он выглядел на момент кончины. Мужчине было приблизительно 60-70 лет, рост 170 сантиметров, волосы светлые, все зубы отсутствовали.