Прожил одиноким бедняком и похоронен без имени: печальная история о Неизвестном Мужчине

Едва приметный могильный холмик, выросший в понедельник среди частокола памятников на кладбище Рийгикюла, неизбежно будет затоптан и исчезнет. Среди тысяч и тысяч ухоженных и позабытых, но все же с именами могил впервые за последние годы похоронили одинокого мужчину, имя которого установить не смог никто. Теперь его можно звать - Неизвестный Мужчина.
Захоронение Неизвестного Мужчины на пригородном кладбище Рийгикюла оплатил деньгами налогоплательщиков департамент социальной помощи Нарвской городской управы, как и требует закон. Его несвежее тело в простом гробу закопали в песок между корнями елок и сосен. Представитель ритуальной компании, шофер и бригада могильщиков - вот все те люди, кто проводили отмучившегося горемыку в последний путь.
Это обычная, к сожалению, практика, когда проводами умершего не желает или не может заниматься никто из его близких, а прощальные хлопоты и расходы перекладываются на местное самоуправление. Но вот покойник без установленных имени и истории - случай редкий при нашей развитой системе учета народонаселения.
Рядом с большой Нарвой на бескрайнем кладбище Рийгикюла, а вернее в его электронной базе данных, можно найти только сорок записей о захороненных людях с неустановленными именами - тезки Неизвестного. Чаще это именно мужчины. Большинство таких случаев датированы семидесятыми и девяностыми годами прошлого века, но есть и чуть более поздние.
За последние десятилетия властям Нарвы пришлось отправлять в последний путь безымянных четыре раза: в апреле 2014 года, в марте и октябре 2017 года, а также нынче в июне. Документы о таких делах обычно скрыты от посторонних глаз, но про один случай известно, что захоронено не целое тело, а лишь череп, случайно найденный на нарвской улице Йоала.
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Неустановленных покойников в прошлом обычно кремировали, чтобы не занимать кладбищенскую землю, которой мало. Сейчас же приходится закапывать безымянный гроб. Дело в том, что Закон о кладбищах раньше давал выбор - хоронить или кремировать безымянный труп, но с февраля 2019 года разрешения на сжигание больше нет. "Неустановленного покойника не кремировать", - велел эстонский законодатель, чтобы у безымянных костей сохранялась надежда на выкапывание и направление в лабораторию для возможного установления личности покойного.
Бедняцкая жизнь и безымянная смерть
Похороненный в минувший понедельник, 5 июня, Неизвестный Мужчина был бомжом в буквальном понимании этого слова. В руки врачей он попал в прошлом году, 17 ноября, когда его в неконтактном состоянии забрали от нарвского супермаркета "Prisma". Туда, к дверям магазина, бедняки и бездомные приходят попрошайничать, сдавать тару, греться.
На следующий день Нарвская больница сообщила в полицию, что в отделении интенсивной терапии находится человек, личность которого медики не смогли установить. Поскольку состояние здоровья мужчины было критическим, его поместили в искусственную кому. Затем мужчина скончался.
Установить личность покойного не смогла и полиция. Объясняет следователь по особым делам Нарвского отделения Александр Корнеев:
- Первым делом в таких ситуациях мы проверяем список пропавших без вести людей, а также обращения в полицию родственников или знакомых с сообщением о том, что кто-то пропал. Кроме того, полиция провела стандартные в таких ситуациях процедуры: проверка наличия документов, снятие отпечатков пальцев, попытки установить личность по ДНК. Ничего из этого не привело к установлению личности, поскольку информации об этом человеке в базе данных полиции не обнаружено, - рассказал Корнеев, по словам которого такие ситуации случаются время от времени, но все же в подавляющем большинстве случаев полиции удается установить личность умершего.
Надежда вернуть имя посмертно
Полиция приводит посмертное описание неустановленного мужчины, похороненного 5 июня на кладбище Рийгикюла под Нарвой. "Мы надеемся, что кто-то сможет опознать по описанию своего пропавшего знакомого или родственника, который уже давно не выходит на связь", - прокомментировал следователь по особым делам Нарвского отделения полиции Александр Корнеев.
Фотографию мужчины полиция не публикует по этическим соображениям, настолько плохо он выглядел на момент кончины. Мужчине было приблизительно 60-70 лет, рост 170 сантиметров, волосы светлые, все зубы отсутствовали.
Безрезультатно отработав все возможные способы установления личности, полиция обратилась в Нарвскую городскую управу, чтобы та организовала захоронение.
Безродные и безымянные
Кладбищенский смотритель София Лаустам ведет репортера "Северного побережья" к целой поляне безродных могил, как их тут называют.
- Вот эта низинка - это не пустая земля, - София указывает на место среди сосен, заросшее зеленой травой и небесно-голубыми незабудками, а в некоторых местах торчат из травы старые могильные камни и оградки. - Здесь везде-везде захоронения, где ни копни - будет могила. И у нас еще есть такие места…
Безродная могила - это в терминологии кладбища совсем не то же самое, что безымянная: безродное захоронение произведено тоже за счет местного бюджета, но имя похороненного доподлинно известно, внесено в базу данных, и некоторые родственники изредка наведываются, чтобы разыскать место упокоения своего предка.
Безымянная же могила, появившаяся на плане кладбища Рийгикюла в минувший понедельник - это новое явление для Софии Лаустам. "Я встречаю в первый раз такое, что мы хороним абсолютно безымянного человека", - удивлена она, проработавшая смотрителем уже десять лет.
Еще больше удивляется, услышав от журналиста, что принятый, так сказать, на кладбищенский баланс Неизвестный Мужчина был в руках врачей еще целым и живым, но имя его так и не выяснили.
Этот свежий песчаный могильный холмик - маленький и неприметный - не отмечен ничем, кроме прибитой к соседней сосне маленькой номерной таблички: 25089. Смотритель говорит, что такая могила неизбежно зарастет скоро и совсем скроется от глаз. В конце концов ее затопчут те, кто приходят к соседним участкам. Останется она только в кладбищенском журнале в виде строки с пятизначным номером и записью на месте имени и фамилии: "Неизвестный Мужчина".
- Через двадцать лет можно будет повторное захоронение делать, - напоминает смотритель.