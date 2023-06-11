В Эстонии в продаже появился загадочный "чудодейственный" препарат

Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) рекомендует потребителям воздержаться от покупки пищевой добавки Tonerin, рекламируемой как чудодейственное лекарство.
Препарат продается онлайн и по телефону. Поскольку заявления о пищевой добавке не соответствуют действительности, а ингредиенты неизвестны, речь идет об обмане потребителей и риске для их здоровья, сообщает PTA.
- На сайте делаются неправдивые и запрещенные заявления о пищевой добавке, такие как устранение головной боли, слабости в теле, тошноты, восстановление зрения, - рассказала главный специалист отдела продовольствия PTA Бригитте Сальмус, напомнив, что ссылаться на медицинское влияние при отсутствии доказательств запрещено.
Речь идет о фирме E-Trade Skyline FZE, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. На сайте фирмы нет никакой информации о продавце, а труднодоступный для понимания текст и вводящая в заблуждение информация наводят на мысль о мошенничестве. Потребителям рекомендуется перед покупкой проверять базу данныхзарегистрированных в PTA пищевых добавок.