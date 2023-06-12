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День кафе "Viru Toit" ⟩ Четыре сестры открыли кафе во дворе дома в Вока

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Сестры Эвели Долганова, Меэли Рябова, Мерике Пяртна и Аннели Пыдра захотели сделать что-то вместе и открыли однодневное кафе в поселке Вока. Первыми там закончились теплые пирожки с мясом, а выбор сладкого в полдень был еще богатый. В соседней деревне Вока на полную катушку действовала домашняя кухня "Franzia" под руководством шеф-повара Индрека Кыверика. Там можно было заказать, например, суп из копченой рыбы, печень утки и жаркое из щуки. Всего в субботу свои двери распахнули 17 кафе "Viru Toit".
Сестры Эвели Долганова, Меэли Рябова, Мерике Пяртна и Аннели Пыдра захотели сделать что-то вместе и открыли однодневное кафе в поселке Вока. Первыми там закончились теплые пирожки с мясом, а выбор сладкого в полдень был еще богатый. В соседней деревне Вока на полную катушку действовала домашняя кухня "Franzia" под руководством шеф-повара Индрека Кыверика. Там можно было заказать, например, суп из копченой рыбы, печень утки и жаркое из щуки. Всего в субботу свои двери распахнули 17 кафе "Viru Toit". Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Если в прошлом году в День кафе "Viru Toit" свои силы объединили жители Лиймала и Пуртсе, то нынче инициаторами стали четыре сестры, которые устроили однодневное кафе во дворе квартирного дома в Вока.

В субботний полдень на зеленой площадке, что между домами, звучал аккордеон и песня "Kungla ravhas". Запевалой, а также одним из организаторов кафе была Эвели Долганова, которая не оставила все на волю случая, а пригласила музыкантов и снабдила столы и покрывала для пикника текстами песен. Так что каждый, наслаждаясь пирожным с кофе, между делом мог и подпевать.

У каждой сестры в домашнем кафе была своя роль, и Эвели отвечала за культурную программу. Идею организовать кафе пришла к Аннели Пыдра, за домом которой и установили палатку, расставили столы и стулья. "Подумала, а почему бы не организовать кафе за домом. Спросила мнение председателя нашего квартирного товарищества, а тот ответил, что это отличная идея!"

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