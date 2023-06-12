День кафе "Viru Toit" ⟩ Четыре сестры открыли кафе во дворе дома в Вока

В субботний полдень на зеленой площадке, что между домами, звучал аккордеон и песня "Kungla ravhas". Запевалой, а также одним из организаторов кафе была Эвели Долганова, которая не оставила все на волю случая, а пригласила музыкантов и снабдила столы и покрывала для пикника текстами песен. Так что каждый, наслаждаясь пирожным с кофе, между делом мог и подпевать.