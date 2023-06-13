ВИДЕО ⟩ Пиппи Лотта Энок с мощным рекордом стала чемпионкой США среди студентов

Йыхвиска Пиппи Лотта Энок стала чемпионкой США среди студентов в семиборье с мощным личным рекордом в 6165 очков.
Двадцатилетняя Энок улучшила свой личный рекорд на соревнованиях в Остине аж на 383 очка. В эстонском рейтинге всех времен Энок поднялась на четвертое место. Всего 115 очков отделяют ее от рекорда эстонских женщин в 6280 очков, который принадлежит Грит Шадейко.
В мировом рейтинге сезона Энок с 6165 очками поднялась на 17-е место, а в Европе стала десятой.
Энок, завершившая первый день студенческого чемпионата США пятой, во второй день в трех последних дисциплинах обогнала четырех конкуренток и к концу соревнований на 48 очков опередила литовку Беатрис Юскевичуте, занявшую в итоге второе место.
Весь пьедестал почета студенческого чемпионата США принадлежал странам Балтии, так как третье место с 6058 очками заняла латвийка Кристине Блажевича. Лидировавшая после первого дня американка Дженель Роджерс выбыла из борьбы за медали после неудачи в метании копья, когда снаряд улетел лишь на 27 метров.
Индивидуальные результаты Энок были в беге с барьерами 13.76 (12-й результат), прыжках в высоту - 1,75 (лучший результат), толкании ядра - 12.22 (14-й), беге на 200 м - 24.20 (10-й), прыжках в длину - 6.30 (5-й), метании копья - 46.65 (лучший результат) и беге на 800 м - 2.17.36 (5-й).
В толкании ядра и в беге на 200 и 800 метров Энок установила личные рекорды, в прыжках в высоту повторила свой прежний лучший результат.
После победы в чемпионате Пиппи Лотта Энок сказала репортеру на стадионе, что верила в победу, и призналась, что написала на обороте своего стартового номера, что станет чемпионкой.
Энок, которая в настоящее время учится в Университете Оклахомы, после окончания Йыхвиской основной школы поступила в таллиннскую спортивную гимназию "Audentes". Тренерами Энок, представлявшей Йыхвиский легкоатлетический клуб "Visa", были Ханно Колл и Лийви Ээрик.
Пиппи Лотта Энок, которая этой зимой и весной улучшила свои личные рекорды в большинстве дисциплин, в этом году поставила перед собой главную цель - показать свой лучший результат в семиборье на чемпионате мира U23 в Эспоо в Финляндии, который пройдет в июле. Чтобы подготовиться к этому титульному соревнованию, Энок в начале этой недели прибудет в Эстонию. Не исключено, что в эту пятницу она также примет участие в отдельных соревнованиях на легкоатлетическом вечере высокого уровня в своем родном городе Йыхви.
Помимо победы в студенческом чемпионате США, одним из самых значительных достижений Энок является завоевание серебряной медали на проходившем в 2021 году чемпионате мира U20.
𝘽𝙀𝙎𝙏 in the nation 🏆#BoomerSooner ☝💨 pic.twitter.com/W6TQu011KE— Oklahoma T&F & XC (@OU_Track) June 11, 2023