ВИДЕО ⟩ Пиппи Лотта Энок с мощным рекордом стала чемпионкой США среди студентов

Двадцатилетняя Энок улучшила свой личный рекорд на соревнованиях в Остине аж на 383 очка. В эстонском рейтинге всех времен Энок поднялась на четвертое место. Всего 115 очков отделяют ее от рекорда эстонских женщин в 6280 очков, который принадлежит Грит Шадейко.

В мировом рейтинге сезона Энок с 6165 очками поднялась на 17-е место, а в Европе стала десятой.

Энок, завершившая первый день студенческого чемпионата США пятой, во второй день в трех последних дисциплинах обогнала четырех конкуренток и к концу соревнований на 48 очков опередила литовку Беатрис Юскевичуте, занявшую в итоге второе место.

Весь пьедестал почета студенческого чемпионата США принадлежал странам Балтии, так как третье место с 6058 очками заняла латвийка Кристине Блажевича. Лидировавшая после первого дня американка Дженель Роджерс выбыла из борьбы за медали после неудачи в метании копья, когда снаряд улетел лишь на 27 метров.

Индивидуальные результаты Энок были в беге с барьерами 13.76 (12-й результат), прыжках в высоту - 1,75 (лучший результат), толкании ядра - 12.22 (14-й), беге на 200 м - 24.20 (10-й), прыжках в длину - 6.30 (5-й), метании копья - 46.65 (лучший результат) и беге на 800 м - 2.17.36 (5-й).

В толкании ядра и в беге на 200 и 800 метров Энок установила личные рекорды, в прыжках в высоту повторила свой прежний лучший результат.