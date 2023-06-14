Саморазвитием занимается 80 процентов взрослого населения Эстонии

Самосовершенствованием чаще занимаются женщины, молодые люди, имеющие высшее образование и говорящие на эстонском языке как на родном. Доля обучающихся стала заметно расти среди населения в возрасте 50-64 лет. В то же время выяснилось, что двое человек из пяти хотели бы учиться больше.

По данным исследования обучения взрослых учеба в разных формах - в рамках уровневого обучения, курсов и самостоятельного обучения - в последнее время стала значительно более распространенной среди взрослого населения. Если в 2007 году училось 63,6% взрослого населения, то в 2016 году - 85,4%. По сравнению с 2016 годом, в котором прошло последнее исследование, доля обучающихся взрослых немного уменьшилась и в 2022 году все же достигла 80,3%.

«По сравнению с периодом 15 лет назад, более всего увеличилась доля того взрослого населения, которое занимается самосовершенствованием самостоятельно. Увеличилась также доля участвующих в курсах, однако доля участвующих в уровневом образовании, т. е. учащихся в общеобразовательных школах, профессиональных училищах или вузах, осталась на том же уровне, что и в 2007 году», - отметила ведущий аналитик Департамента статистики Кятрин Рандоя.

Среди женщин лиц, занимающихся саморазвитием, больше (83,0% женщин и 77,7% мужчин). Доля женщин была больше во всех возрастных группах.