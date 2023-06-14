В Нарве сгорели два дачных домика

В 17:30 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании дома в дачном районе по улице Варсакабья в городе Нарва.

На момент прибытия спасателей горела машина, один садовый домик и крыша другого садового домик. Существовала опасность, что может загореться и третий садовый домик. Спасатели приступили к тушению пожара и защите одного дома. Для тушения бензобака использовалась пена.

К 19:44 пожар был потушен. В огне никто не пострадал.