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Бывшую лодочную станцию в Народном парке Кохтла-Ярве снесли

Ирина Кивисельг
, журналист
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После уборки развалин вид у озера стал красивее, но о новом кафе на этом месте горожане продолжают мечтать.
После уборки развалин вид у озера стал красивее, но о новом кафе на этом месте горожане продолжают мечтать. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Много лет пустовавшее здание бывшей лодочной станции на берегу паркового озера в Народном парке Кохтла-Ярве больше не портит вид на популярном променаде - его останки убрали.

Работники муниципального предприятия "OSK Grupp" разобрали останки стен и разровняли площадку, скоро она зарастет травой - и только старожилы города вспомнят о том, что когда-то здесь была лодочная станция.

Неоднократно разные предприниматели пытались оживить эту часть парка, но, к сожалению, единственное, что удалось осуществить, - организовать катание на лодках и катамаранах. Последним арендатором этой части парка было ТОО "Andfort", организовавшее здесь в 2016 году развлекательный уголок "Pirate Bay" ("Пиратская бухта"). Планировали постоянное расширение парковых развлечений, организацию разных мероприятий и проведение гуляний, особенно для детей. Из полученных доходов хотели восстановить и старое здание. К сожалению, часто неустойчивая эстонская погода мешала проведению уличных мероприятий, они были мало востребованы. В 2020 году случилась пандемия...

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