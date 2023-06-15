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ВИДЕО ⟩ На празднике хоров Ида-Вирумаа звучали песни из золотого фонда хоровой музыки Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
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Несколько песен в Ийзаку были исполнены под руководством Хирво Сурва, легендарного дирижера Эстонии, уроженца Ида-Вирумаа.
Несколько песен в Ийзаку были исполнены под руководством Хирво Сурва, легендарного дирижера Эстонии, уроженца Ида-Вирумаа. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В воскресенье на певческой эстраде Ийзаку в программе "Laulutungal" ("Песенный факел") 12 хоров из Ида-Вирумаа исполнили самые известные хоровые произведения Эстонии.

На концерте, длившемся час, среди прочего прозвучала и популярнейшая за все времена песня, написанная Карлом Аугустом Херманном еще в 19-м веке, "Kungla rahvas" ("Народ Кунгла"). В программе были и произведения современных классиков хоровой музыки - Пеэпа Сарапика "Ta lendab mesipuu poole" ("Летит она в свой улей") и Пеэтера Коновалова "Legendaarne".

Вместе с фольклорным рок-бендом "Kratt" хоры исполнили песню Ало Маттийзена "Isamaa ilu hoieldes" ("Храня Отчизны красоту"). Солистом здесь выступил Тоомас Уйбо, известный большинству эстонцев по фильму "Весна в сердце", который вернулся на певческую эстраду после участия в телепередаче "Певец в маске". Теперь он депутат Рийгикогу.

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