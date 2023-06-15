ВИДЕО ⟩ На празднике хоров Ида-Вирумаа звучали песни из золотого фонда хоровой музыки Эстонии

На концерте, длившемся час, среди прочего прозвучала и популярнейшая за все времена песня, написанная Карлом Аугустом Херманном еще в 19-м веке, "Kungla rahvas" ("Народ Кунгла"). В программе были и произведения современных классиков хоровой музыки - Пеэпа Сарапика "Ta lendab mesipuu poole" ("Летит она в свой улей") и Пеэтера Коновалова "Legendaarne".