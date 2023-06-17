- Повод был смешной: он вел домой перебравшего приятеля, понадобилась лаврушка - зажевать, чтобы родители не учуяли запах спиртного. Мой дом был по пути. Лаврушку я вынесла, и мы уже втроем пошли бродить по окрестным улицам, выгуливая-отрезвляя бедолагу. В конце концов доставили его домой, а потом пошли к моему дому. Болтали легко, словно не впервой. Не наговориться было. Погода - изумительная: безветренная, почти тепло, хоть и холода, все в снегу, сугробы, деревья в инее, красиво и хорошо. А мы разговариваем, не расстаться. Да уж и время за полночь. Одним словом, на следующий день договорились встретиться.