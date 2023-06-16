В Нарве чествовали лучших выпускников школ

Лучшие выпускники школ награждены денежным вознаграждением (320 евро для выпускника с золотой медалью и 200 евро для выпускника с серебряной медалью), благодарственной грамотой и памятными золотыми и серебряными медальонами. Медальоны представляют из себя украшения из золота и серебра, изготовленные по специальному заказу Нарвской городской управы, где изображен осетр и корона, что характеризует связь с городом времен датского правления в 1265–1343 годах. В то время это изображение использовалось в качестве печати города.

„Сегодня мы поздравляем всех c окончанием школы. В жизни человека есть важные события и выпускной является одним из таких дней, ведь именно сейчас в своей жизни вы обладаете самыми разнообразными знаниями. Вы знаете математику, английский язык, биологию, эстонский язык, русский язык и другие предметы, но в будущем вам придется сосредоточиться на более узкой сфере деятельности, и я желаю Вам успехов. Я надеюсь и уверена, что в Нарве вы получили самое лучшее образование. Желаю вам хорошего полета, возможности взлететь до высоких вершин и никогда не обжечь свои крылья. Поздравляем наших лучших выпускников, учителей и родителей“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Председатель городского собрания Нарвы Татьяна Стольфат от имени всех членов городского собрания выразила благодарность медалистам, учителям и их родителям за огромный труд. „Я уверена, что успех каждого выпускника в будущем будет определять развитие, как нашего города, так и всей Эстонии. Как никогда ранее наше общество нуждается в вашем творчестве, активности, талантах, а главное целеустремленности, ведь, чтобы достичь поставленной цели и закончить гимназию с медалью необходимо не только обладать отличными знаниями, но и порой жертвовать своими увлечениями и свободным временем. Поздравляем самых успешных и целеустремленных выпускников нашего города!“, - добавила председатель городского собрания Татьяна Стольфат.

В 2022/2023 учебном году в Нарве с золотой медалью школу закончили 33, а с серебряной 20 учеников. Больше всего выпускников с золотой медалью в Пяхклимяэской гимназии – 12 золотых и 5 серебряных медалистов. В Нарвском Языковом лицее - 6 золотых и 6 серебряных медалистов. В Нарвской Кесклиннаской гимназии - 2 золотых и 2 серебряных медалиста. В Кренгольмской гимназии в этом году - 4 выпускника с золотой медалью. В Нарвской Солдинаской гимназии - 2 золотых и 3 серебряных медалиста. В Нарвской школе для взрослых - 3 выпускника с золотой и 3 с серебряной медалью, а в Ваналиннаской государственной школе - 4 золотых и 1 серебряный медалист.