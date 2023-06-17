Яна Тоом подтвердила свое намерение баллотироваться в Европейский парламент

"Я буду участвовать в выборах в Европейский парламент. Я понимаю как делать эту работу и понимаю, что я могу, а что не могу здесь сделать. За годы работы в Европарламенте я прошла хорошую школу", - сказала Тоом в разговоре с корреспондентом rus.err.ee.

Первым из центристов о своем намерении баллотироваться в Европейский парламент ранее объявил лидер партии Юри Ратас.

"Сильный список - это замечательно. Но, конечно, на следующих выборах нам будет труднее, чем обычно. Сейчас поддержка Центристской партии не такая сильна. Особенно если сравнивать с 2014 годом. Но я приветствую решение Юри Ратаса. Чем больше сильных кандидатов, тем лучше", - заключила Яна Тоом.