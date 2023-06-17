Петерсон и Иванов лишатся предусмотренной законом поддержки из госбюджета

На мартовских выборах в Рийгикогу Петерсон и Иванов набрали в общей сложности 6667 голосов. Иванов получил 2699 голосов в округах Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита, а Петерсон получил 3968 голосов в Ида-Вирумаа, пишет rus.delfi.ee.

Только благодаря Петерсону, Иванову и другим участникам движения „Коос/Вместе“ Объединенная левая партия Эстонии набрала 14 606 голосов, что составляет 2,4% от всех голосов участвовавших в выборах. Согласно Закону о политических партиях, все партии, преодолевшие на выборах двухпроцентный барьер, получают поддержку из государственного бюджета в размере 2500 евро в месяц.

Эта помощь поступает ежемесячно на счет Объединенной левой партии Эстонии. „Да, мы получим поддержку из госбюджета“, — подтверждает Игорь Розенфельд, председатель Объединенной левой партии Эстонии, который сам набрал на выборах в Тарту всего 651 голос.

Розенфельд подтвердил, что по рекомендации „некоторых представителей государства“ не будет делить поддержку государственного бюджета с Koos, которая была официально зарегистрирована как политическая партия в мае этого года. В ответ на уточняющий вопрос, кто именно является этим "представителем государства“, он сказал: „Представители КаПо“.