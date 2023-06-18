Водителей четырехколесных мопедов могут обязать получать права

Законопроект, который отменит исключительное право для людей родившихся до 1993 года ездить на мопедах и автомобилях-мопедах без прав, может вступить в силу уже летом следующего года, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
«Но будет также дано переходное время, чтобы все те люди, кто сегодня ездят на мопедах или автомобилях-мопедах, не остались бы без возможности управлять ими. Пока что мы планируем, что переходный период будет 5 лет», - объяснил завотделом Министерства экономики Маргус Тяхепыльд.
Осенью законопроект будет отправлен на круг согласований между ведомствами.
Согласно прогнозам, парламент успеет рассмотреть его еще в этом году.