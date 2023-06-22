ДРУЖИННИК ⟩ Александр Моисеенко: быть членом "Кайтселийта" в Нарве сложнее, чем где-либо

- Почему только в этом году?

- В 2015 году, если я правильно помню, Эстония изменила закон, что позволило негражданам участвовать в работе этой организации. Это и побудило меня вступить в "Кайтселийт".

Эстонское гражданство у меня сейчас под вопросом, так как предстоит сдавать языковой экзамен на категорию B1. Экзамен на знание Конституции прошел успешно, но у меня очень серьезная проблема с эстонским языком потому, что у меня совсем нет практического опыта.

Я всю жизнь живу в Нарве. С эстонцами почти не общаюсь, за редким исключением, особенно в последнее время, когда начал работать в театре, но там всегда ограничиваюсь рабочими делами. У меня есть минимальные языковые навыки, позволяющие вести дела.

Конечно, этого недостаточно, потому что мне хотелось бы общаться с людьми больше, а не просто используя какие-то фразы.

- И нарвское отделение "Кайтселийта" тоже преимущественно русскоговорящее…

- В общем да. Наши участники - местные русскоязычные. Большинство нарвитяне. У них эстонское гражданство, но мы общаемся на русском языке.

- Что вы думаете о переходе на эстонский язык в гимназиях?

- Это надо было предпринять уже давно, это я как отец двух взрослых дочерей говорю. Нужно начинать достаточно рано, с детского сада, чтобы наши дети могли достаточно хорошо овладеть эстонским языком.