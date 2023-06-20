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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Словенский силач Кристьян Чех вписал Йыхви в историю метания диска

Эрик Гамзеев
, журналист
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Чтобы отправить двухкилограммовый диск на расстояние почти 72 метра, здоровяку ростом 2,07 метра Кристьяну Чеху необходимо было за считанные секунды привести в идеальное сочетание свои силу, скорость и технику броска.
Чтобы отправить двухкилограммовый диск на расстояние почти 72 метра, здоровяку ростом 2,07 метра Кристьяну Чеху необходимо было за считанные секунды привести в идеальное сочетание свои силу, скорость и технику броска. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Трогательная картина, когда открываешь мировые рейтинги легкоатлетического сезона и видишь, что местом установления двух высочайших достижений в метании диска значится Йыхви. Точно так же с прошлой пятницы Йыхви числится и местом рождения нового рекорда Эстонии в беге на 100 метров.

Словенец Кристьян Чех, чемпион мира по метанию диска, и швед Даниэль Шталь, олимпийский чемпион, еще на состоявшейся в прошлый четверг пресс-конференции в Йыхвиском волостном доме заявили, что они в очень хорошей форме, и если все остальное, например, погода и поддержка зрителей, окажутся благоприятными, то в пятницу на Йыхвиском вечере легкой атлетики они постараются метнуть диск как можно дальше. 

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