Рийгикогу одобрил отмену налоговых льгот и повышение подоходного налога

Согласно принятым поправкам, как сообщает Rus.ERR, с 2024 года будет упразднен дополнительный не облагаемый подоходным налогом доход физического лица при воспитании ребенка и за супруга (супругу), а также право списывать с облагаемого налогами дохода проценты по жилищному кредиту.

С 2025 года ставка подоходного налога для физических лиц и предприятий будет повышена с 20 до 22%. Также будет упразднена льготная ставка в размере 14% для регулярно распределяемой предприятиями прибыли и, в связи с этим, удерживаемый с физических лиц подоходный налог в размере 7% при выплате дивидендов по такой схеме. Ставка авансовых платежей кредитных учреждений повысится с 14% до 18%.