Спасенные от контрабанды и от войны иконы предстанут перед публикой

"Комната икон" - так называется выставка, знакомящая с одной из самых интересных коллекций художественного собрания Нарвского музея. Выставка будет открыта для широкой публики с 28 июня.

Как сообщили в Нарвском музее, на новой выставке будут представлены иконы 17 - начала 20 веков, которые попали в музей разными путями. Это и таможенный конфискат недавнего времени, то есть иконы, изъятые на нарвском погранично-таможенном пункте при попытке незаконного вывоза их через границу; иконы, эвакуированные из Нарвы в Раквере во время Второй мировой войны, а также святыни, спасенные от уничтожения в годы советской власти.

Особенностью подготовленной экспозиции является то, что выдающиеся образцы иконописи и редкая иконография соседствуют с иконами простого письма, выполненными вдали от крупных иконописных центров. Такие иконы сегодня представляют особую ценность и встречаются, как правило, в частных коллекциях.

Отдельного внимания заслуживают литые иконы и кресты, изготовленные в старообрядческих мастерских и украшенные эмалью, а также большой запрестольный двухсторонний крест, подобные которому встречались в эстонских православных храмах последней четверти XIX века.

Кураторами и оформителями выставки являются таллиннские художники, реставраторы и коллекционеры Андрей и Орест Кормашовы.

Выставка будет открыта для посещений с 28 июня в Художественной галерее Нарвского музея (ул.Вестервалли, 21).