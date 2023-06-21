Вице-мэр Кохтла-Ярве Ольга Пихлак вступила в партию

Вице-мэр Кохтла-Ярве по социальным вопросам Ольга Пихлак вступила в партию "Eesti 200", в списке которой она баллотировалась в Рийгикогу по Ида-Вирумаа, как отмечает новостной портал Rus.ERR.
"Тут все логично. На парламентских выборах я баллотировалась в списке "Eesti 200". Тогда я в партии не состояла, но уже думала, что вступлю. А теперь это уже мое окончательное решение", - сказала Ольга Пихлак корреспонденту Rus.ERR.
На парламентских выборах в марте 2023 года "Eesti 200" не сумела получить мандат в Ида-Вирумаа, а всего ей досталось 14 мест в Рийгкогу, напомнил новостной портал. После выборов партия вошла в правительственную коалицию вместе с реформистами и соцдемами.