В приграничном регионе ищут чуждое нам насекомое, способное "автостопом" добраться из России

Ясеневая изумрудная узкотелая златка - это повреждающий ясени вредитель, который до сих пор не встречался в Эстонии и в других странах Европейского союза. В случае обнаружения этого вредителя нужно будет применить меры по борьбе с ним - уничтожить зараженные растения и ликвидировать очаги его распространения.

Советник отдела здоровья растений и рассадочного материала Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Юлле Метсман говорит, что вредитель может распространяться разными способами: путем естественной миграции, в входе товарного обмена с ввозом древесины или посадочного материала, и даже передвижением "автостопом", то есть садясь на транспортные средства.

"При обнаружении вредителя необходимо установить точные границы распространения и применить меры - уничтожить растущие поблизости ясени", - рассказывает Метсман. В случае обнаружения ясеневой изумрудной узкотелой златки вводятся запреты и ограничения на поставку древесины и саженцев ясеня за пределы зоны распространения.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis) - это жук, который происходит из Восточной Азии и распространен в США, Канаде, России и Украине.

Ближайший к Эстонии очаг находится в районе Санкт-Петербурга, а это означает, что ясени в Эстонии могут быть в опасности, так как жук может являться причиной гибели ясеней.

Очень важно обнаружить вредителя на ранней стадии, когда еще есть возможность ограничить его распространение. В Эстонии вредитель представляет угрозу, прежде всего, дикорастущему ясеню обыкновенному, а также широко используемому в городском озеленении пенсильванскому ясеню.

Взрослое насекомое ясеневой изумрудной узкотелой златки небольших размеров - до 14 мм в длину, с характерным смарагдовым зеленым узким телом и короткими усиками. Жук летает в теплую солнечную погоду и питается листьями ясеня. Личинка проделывает под корой S-образные ходы. Отверстие выхода D-образное, размером 3-4 мм.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент просит сообщать о подозрениях в появлении ясеневой изумрудной узкотелой златки по адресу электронной почты отдела здоровья растений и рассадочного материала: taimetervis@pta.agri.ee

Дополнительная информация доступна на сайте Сельскохозяйственно-продовольственного департамента ЗДЕСЬ.

"Если вы заметите установленные в кронах ясеней ловушки, не трогайте их", - призывает Юлле Метсман.

Ловушки для поиска ясеневой изумрудной узкотелой златки. Фото: Põllumajandus- ja toiduamet