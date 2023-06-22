Нарва хочет использовать русский язык в комиссиях горсобрания

Нарва уже просила разрешения использовать русский язык в делопроизводстве

На рубеже веков Нарвское горсобрание неоднократно запрашивало у правительства республики разрешение на использование русского языка в качестве делового. В последний раз это было сделано в 2004 году, после вступления Эстонии в Европейский союз.

В 2002 году члены Нарвского горсобрания в своем обращении к премьер-министру Эстонии Сийму Калласу заявили, что в связи со вступившей в силу поправкой к Закону об организации местного самоуправления, которая обязывает местные собрания проводить заседания только на государственном языке, большинство жителей Нарвы не могут понять ведущихся дискуссий и характера обоснования решений, принимаемых законодательной властью.

В тогдашнем обращении также указывалось, что нынешнее фактическое проведение заседаний значительно ограничивает права законно избранных народом членов местного самоуправления выражать свои мысли на родном языке, который является в Нарве языком национального меньшинства, и наносит ущерб реализации принципов государственной интеграционной политики.

В то время члены Нарвского горсобрания предложили правительству разрешить Нарвскому горсобранию использовать в своем внутреннем делопроизводстве русский язык в дополнение к государственному языку, а также инициировать поправки к закону, которые дали бы Нарвскому горсобранию возможность проводить свои рабочие заседания как на государственном, так и на русском языке.

Правительство такого разрешения не дало.