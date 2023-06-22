Нарва хочет использовать русский язык в комиссиях горсобрания

Канцелярия Нарвского городского собрания обратилась к канцлеру права Юлле Мадизе с вопросом, можно ли использовать русский язык в работе комиссий горсобрания, если все члены комиссии говорят по-русски. По словам канцлера права, языком делопроизводства в самоуправлении является эстонский, в порядке исключения закон позволяет запрашивать разрешение правительства на использование другого языка.
Канцелярия Нарвского горсобрания спросила у канцлера права, можно ли проводить заседание комиссии частично на русском языке, если все члены комиссии являются русскоязычными и заседание комиссии не транслируется в прямом эфире. При этом протоколы заседаний комиссии и другие документы оформляются на эстонском языке.
В своем ответе канцлер права Юлле Мадизе сослалась на Конституцию, в которой установлено, что языком делопроизводства государственных учреждений и самоуправлений является эстонский язык. Однако в той же статье говорится, что в регионах, где языком большинства жителей не является эстонский, местное самоуправление может использовать язык большинства постоянных жителей этой местности в качестве языка внутреннего делопроизводства в объеме и порядке, предусмотренном законом. "Под делопроизводством в конституционном смысле следует понимать любое официальное общение и действия, связанные с официальными документами, а также проведение собраний и заседаний", - пояснила канцлер права.
Закон об организации местного самоуправления гласит, что заседания местного собрания и местного управления проводятся на эстонском языке. Комиссии собраний в упомянутом разделе отдельно не названы, но, по словам канцлера права, в этом и нет необходимости. А именно, согласно первому предложению части 1 данной статьи, языком делопроизводства в местных самоуправлениях является эстонский. На те же статьи ссылается и действующий устав города Нарвы.
Закон о языке гласит, что в самоуправлении, языком большинства постоянных жителей которого не является эстонский, язык большинства постоянных жителей самоуправления может использоваться в качестве языка внутреннего делопроизводства местного самоуправления по предложению собрания этого местного самоуправления и решению правительства республики, в дополнение к эстонскому языку. Если волость или город получили такое разрешение, собрание и управа могут принять решение о частичном или полном переводе своей работы на язык нацменьшинства. Нарвское горсобрание не получало такого разрешения от правительства республики.
Нарва уже просила разрешения использовать русский язык в делопроизводстве
На рубеже веков Нарвское горсобрание неоднократно запрашивало у правительства республики разрешение на использование русского языка в качестве делового. В последний раз это было сделано в 2004 году, после вступления Эстонии в Европейский союз.
В 2002 году члены Нарвского горсобрания в своем обращении к премьер-министру Эстонии Сийму Калласу заявили, что в связи со вступившей в силу поправкой к Закону об организации местного самоуправления, которая обязывает местные собрания проводить заседания только на государственном языке, большинство жителей Нарвы не могут понять ведущихся дискуссий и характера обоснования решений, принимаемых законодательной властью.
В тогдашнем обращении также указывалось, что нынешнее фактическое проведение заседаний значительно ограничивает права законно избранных народом членов местного самоуправления выражать свои мысли на родном языке, который является в Нарве языком национального меньшинства, и наносит ущерб реализации принципов государственной интеграционной политики.
В то время члены Нарвского горсобрания предложили правительству разрешить Нарвскому горсобранию использовать в своем внутреннем делопроизводстве русский язык в дополнение к государственному языку, а также инициировать поправки к закону, которые дали бы Нарвскому горсобранию возможность проводить свои рабочие заседания как на государственном, так и на русском языке.
Правительство такого разрешения не дало.
"Несомненно, что язык внутреннего делопроизводства местного самоуправления также охватывает делопроизводство в комиссиях и президиуме собрания. При этом не имеет значения, какой национальности член комиссии собрания, а также то, являются ли заседания комиссии открытыми или закрытыми, транслируются ли они и т.д.", - отметила Юлле Мадизе, добавив, что понятным образом закон не регулирует то, на каком языке члены местного собрания и его комиссий общаются вне официального делопроизводства.
В состав комиссий местного собрания могут также входить лица, не являющиеся членами местного собрания. Если к работе комиссии собрания привлекается не входящий в состав собрания житель волости или города, недостаточно владеющий эстонским языком, закон не исключает использования переводчика, констатировала канцлер права, но подчеркнула, что руководство и проведение заседаний комиссий должны осуществляться на эстонском языке, а также протоколы, решения и другие документы заседания должны быть оформлены на эстонском.