По случаю Дня победы в Нарве пройдут праздничные мероприятия

Северное побережьеНарваПо случаю Дня победы в Нарве пройдут праздничные мероприятияГлавный костер Нарвы зажгут на Ореховой горкеСеверное побережье23 июня 2023, 01:14Facebook TwitterComments Прибытие огня победы на Гарнизонное кладбище Нарвы в 2022 году. Фото: Ilja Smirnov / Narva linnПо традиции огонь победы зажигают 23 июня по всей Эстонии.В Нарву огонь победы прибудет в 16.30 на Гарнизонное кладбище, где пройдет памятная церемония и возложение венков.Затем, в 20.00, от огня победы будет зажжен главный нарвский костер Яановой ночи. Общенародный праздник пройдет 23 июня на Ореховой горке (Эккекюла) с 17.00 до 22.00.Facebook TwitterComments Ключевые слова день победы в освободительной войнеяанов день Pекомендуем