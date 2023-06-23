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По случаю Дня победы в Нарве пройдут праздничные мероприятия

Главный костер Нарвы зажгут на Ореховой горке
Северное побережье
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Прибытие огня победы на Гарнизонное кладбище Нарвы в 2022 году.
Прибытие огня победы на Гарнизонное кладбище Нарвы в 2022 году. Фото: Ilja Smirnov / Narva linn

По традиции огонь победы зажигают 23 июня по всей Эстонии.

В Нарву огонь победы прибудет в 16.30 на Гарнизонное кладбище, где пройдет памятная церемония и возложение венков.

Затем, в 20.00, от огня победы будет зажжен главный нарвский костер Яановой ночи. Общенародный праздник пройдет 23 июня на Ореховой горке (Эккекюла) с 17.00 до 22.00.

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Нарва
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