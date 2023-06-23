По случаю Дня победы в Нарве пройдут праздничные мероприятия

В Нарву огонь победы прибудет в 16.30 на Гарнизонное кладбище, где пройдет памятная церемония и возложение венков.

Затем, в 20.00, от огня победы будет зажжен главный нарвский костер Яановой ночи. Общенародный праздник пройдет 23 июня на Ореховой горке (Эккекюла) с 17.00 до 22.00.