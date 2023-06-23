Пт, 23.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Трактор и рейсовый автобус попали в ДТП

Илья Смирнов
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Трактор. Фото иллюстративное.
Трактор. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Из-за невнимательности водителя трактора произошло опасное дорожно-транспортное происшествие, что следует из полицейской дорожной сводки.

Происшествие случилось ранним утром 22 июня на 37-м километре шоссе Йыхви-Тарту, в волости Алутагузе. Там 64-летний водитель на тракторе "Deutz-Fahr 5090 G" совершал левый поворот, не убедившись в его безопасности. В это же время мимо трактора проезжал рейсовый автобус "Scania" под управлением 59-летнего мужчины.

В результате ДТП в больницу попал водитель трактора.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх