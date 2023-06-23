Трактор и рейсовый автобус попали в ДТП

Происшествие случилось ранним утром 22 июня на 37-м километре шоссе Йыхви-Тарту, в волости Алутагузе. Там 64-летний водитель на тракторе "Deutz-Fahr 5090 G" совершал левый поворот, не убедившись в его безопасности. В это же время мимо трактора проезжал рейсовый автобус "Scania" под управлением 59-летнего мужчины.