Трактор и рейсовый автобус попали в ДТП

Из-за невнимательности водителя трактора произошло опасное дорожно-транспортное происшествие, что следует из полицейской дорожной сводки.
Происшествие случилось ранним утром 22 июня на 37-м километре шоссе Йыхви-Тарту, в волости Алутагузе. Там 64-летний водитель на тракторе "Deutz-Fahr 5090 G" совершал левый поворот, не убедившись в его безопасности. В это же время мимо трактора проезжал рейсовый автобус "Scania" под управлением 59-летнего мужчины.
В результате ДТП в больницу попал водитель трактора.