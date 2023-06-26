Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования покинул свой пост со дня

По словам министра Кристины Каллас, проверка выявила в учебном учреждении плохую ситуацию с точки зрения общего управления, соответствия учителей квалификационным требованиям и преподавания на эстонском языке, пишет ERR.

- Преподавание не соответствует закону и не соответствовало на протяжении многих лет. Хотя по закону языком обучения в профессиональном образовании является эстонский, в Ида-Вирумааском Центре профессионального образования в большинстве учебных программ на требуемом уровне преподаются только уроки эстонского языка, а большая часть преподавания ведется на русском языке. В такой ситуации я вижу единственную возможность - чтобы руководство школы взяло на себя ответственность, - пояснила министр.

В ходе проверки выяснилось, что 66% преподавателей профессионального образования имеют среднее или среднеспециальное образование, что не соответствует закону, так как количество преподавателей, имеющих низший уровень квалификационного стандарта преподавателя профессионального образования, не может превышать 20%. В ходе проверки также выяснилось, что треть сотрудников не владеет государственным языком на требуемом уровне.

Директор Ида-Вирумааского Центра профессионального образования Ханнес Метс (Isamaa) решил уйти с должности по собственному желанию с сегодняшнего дня, 26 июня. Обязанности директора временно возьмет на себя руководитель отдела общеобразовательной политики Министерства образования и науки Юлле Матсин. Министерство начало поиск нового руководителя Центра профессионального обучения.

Министр Кристина Каллас считает важным, чтобы в Центре профессионального образования Ида-Вирумаа быстро прошли необходимые реформы, чтобы молодежи уезда было гарантировано конституционное право на образование на эстонском языке, а тем, чей эстонский язык не соответствует требуемому уровню, была оказана необходимая поддержка в изучении эстонского языка.

- Со следующего года, когда вступит в силу обязанность учиться до 18 лет, особенно важно, чтобы школа привела качество обучения и объем преподавания эстонского языка в соответствие с законом, - сказала Каллас.