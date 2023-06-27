ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ В День победы сотни людей прошли маршем по Йыхви

Остановка была сделана у памятника генералу Тыниссону на центральной площади. Генерал-майор запаса, член Рийгикогу Меэлис Кийли сказал, что мы отмечаем одно из самых важных событий в истории Эстонии - День победы. "104 года назад в северной Латвии шли тяжелые и суровые бои. Но и здесь, в Вирумаа, тоже были бои. Вся Эстония, весь эстонский народ сделали все возможное для победы и достижения мира", - сказал он.