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ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ В День победы сотни людей прошли маршем по Йыхви

Эрик Гамзеев
, журналист
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Во время шествия в честь Дня победы через Йыхви кайтселийтчики шли во главе колонны.
Во время шествия в честь Дня победы через Йыхви кайтселийтчики шли во главе колонны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По случаю Дня победы сотни жителей Йыхви в сопровождении оркестра прошли маршем от городской музыкальной площади к памятнику Освободительной войне.

Остановка была сделана у памятника генералу Тыниссону на центральной площади. Генерал-майор запаса, член Рийгикогу Меэлис Кийли сказал, что мы отмечаем одно из самых важных событий в истории Эстонии - День победы. "104 года назад в северной Латвии шли тяжелые и суровые бои. Но и здесь, в Вирумаа, тоже были бои. Вся Эстония, весь эстонский народ сделали все возможное для победы и достижения мира", - сказал он. 

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