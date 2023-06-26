Отходы золоотвалов могут снова стать сырьем

То, что терриконы, золоотвалы и полукоксовые горы, возникающие рядом с шахтами и химическими предприятиями, содержат кальций, магний и другие металлы - давно не секрет. Но до недавнего времени извлекать их было экономически не целесообразно.

Сейчас, во времена цикличного производства, различные виды отходов превращаются в сырье, и в Ида-Вирумаа такого сырья может быть миллиард тонн. С этой оценкой соглашается и профессор геологии тартуского университета академик Калле Кирсимяэ.

- Точное количество этих отходов оценить сложно, так как точного подсчета не произведено, но по оценке того, сколько добыто сланца и сколько его использовано в электростанциях и химических предприятиях, и сколько там образовалось золы и полукокса, можно сказать, что миллиард тонн - это близко к правде, - говорит он.