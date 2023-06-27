С июля за жизнь рядом с ветряками начнут доплачивать

Компенсация будет выплачиваться из платы за ветроустановку. Департамент окружающей среды начнет взимать плату с ветряков высотой более 30 метров, получивших лицензию после 1 июля 2023 года.

Сборы, взимаемые с материковых ветряных электростанций, распределяются в качестве компенсации местным органам власти и домохозяйствам, расположенным рядом с ветряными турбинами. Компенсацию могут получить домохозяйства, расположенные на расстоянии до двух километров от ветроустановок высотой до 250 метров, а в случае ветроустановок высотой более 250 метров - домохозяйства, расположенные на расстоянии до трех километров.

Когда ветряк начинает работать, размер платы зависит от биржевой цены на электроэнергию в предыдущем квартале и количества электроэнергии, произведенной ветряком. На этапе строительства ветряные турбины оплачиваются в размере одной десятой от текущей платы за ветряные турбины.

Например, если в муниципалитете есть ветряная электростанция мощностью 100 МВт, которая производит 300 000 МВтч электроэнергии, а средняя цена электроэнергии в течение квартала составляла, например, 90 евро/МВтч, то плата составит от 189 тыс. и 270 тысяч евро. Доход от материковых ветряков составит не более шести месяцев минимальной заработной платы.

Плата за морские ветряные электростанции поступает в органы местного самоуправления, расположенные в радиусе до 20 километров от ветряной электростанции. Если оффшорные ветряные турбины влияют на деятельность рыболовной компании, они также могут подать заявку на компенсацию через Центр экологических инвестиций.