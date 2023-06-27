С июля за жизнь рядом с ветряками начнут доплачивать

С 1 июля вступит в силу налог на ветер, который принесет дополнительный доход людям и селениям вблизи новых ветрогенераторов.
Компенсация будет выплачиваться из платы за ветроустановку. Департамент окружающей среды начнет взимать плату с ветряков высотой более 30 метров, получивших лицензию после 1 июля 2023 года.
Сборы, взимаемые с материковых ветряных электростанций, распределяются в качестве компенсации местным органам власти и домохозяйствам, расположенным рядом с ветряными турбинами. Компенсацию могут получить домохозяйства, расположенные на расстоянии до двух километров от ветроустановок высотой до 250 метров, а в случае ветроустановок высотой более 250 метров - домохозяйства, расположенные на расстоянии до трех километров.
Когда ветряк начинает работать, размер платы зависит от биржевой цены на электроэнергию в предыдущем квартале и количества электроэнергии, произведенной ветряком. На этапе строительства ветряные турбины оплачиваются в размере одной десятой от текущей платы за ветряные турбины.
Например, если в муниципалитете есть ветряная электростанция мощностью 100 МВт, которая производит 300 000 МВтч электроэнергии, а средняя цена электроэнергии в течение квартала составляла, например, 90 евро/МВтч, то плата составит от 189 тыс. и 270 тысяч евро. Доход от материковых ветряков составит не более шести месяцев минимальной заработной платы.
Плата за морские ветряные электростанции поступает в органы местного самоуправления, расположенные в радиусе до 20 километров от ветряной электростанции. Если оффшорные ветряные турбины влияют на деятельность рыболовной компании, они также могут подать заявку на компенсацию через Центр экологических инвестиций.
- Возобновляемые источники энергии более доступны по цене, чем ископаемые, и это хорошо для людей. Производство экологически чистой энергии также повышает конкурентоспособность бизнеса и положительно влияет на климат, - заявил министр по вопросам климата Кристен Михал.
Эрик Косенкраниус, заместитель генерального директора Агентства по охране окружающей среды в сфере природопользования, подтвердил, что информационные системы агентства готовы к введению платы за ветроустановки.
- Целью экологических платежей является снижение вредного воздействия, связанного с использованием природных ресурсов, и создание благоприятной экономической среды для более экологически безопасных технологий и бизнес-моделей. Департамент окружающей среды приветствует любую инициативу, которая помогает обществу принимать более щадящие природу решения, - сказал Косенкраниус.
До сих пор экологические платежи взимались, например, за добычу полезных ископаемых, водозабор, выброс загрязняющих веществ в атмосферу и размещение отходов в окружающей среде. Платой за окружающую среду занимается Департамент окружающей среды совместно с Налогово-таможенным департаментом, правильность исчисления и уплаты платы за окружающую среду проверяет Департамент окружающей среды.
В 2022 году были собраны рекордные 149,4 млн евро в счет экологических платежей, которые распределяются между государственным бюджетом и бюджетами местных самоуправлений по месту природопользования.