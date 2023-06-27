В Эстонии планируют отказаться от мелких монет

По словам главы отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, банк хочет изменить правила округления, что устранит необходимость в монетах достоинством 1 и 2 цента.

- Есть два варианта. Первый заключается в том, чтобы Европейская комиссия централизованно ввела правило округления цен с точностью до пяти центов. Но, к сожалению, в настоящее время не все страны согласны на это. Хотя некоторые стран уже ввели у себя правила округления: Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Италия и недавно Словакия, - рассказал Роосве.

Ежегодно в обращение выпускается большое количество монет достоинством 1 и 2 цента, они составляют почти 60% находящихся в обращении монет.

- Эти одно- и двухцентовые монеты, так сказать, исчезают из обращения, с ними обычно совершается одна сделка. В розничной торговле их дают в качестве сдачи покупателю, который затем больше не хочет расплачиваться этой мелкой монетой, поэтому она выходит из обращения, - пояснил Роосве.

С тех пор как Эстония ввела евро, Банк Эстонии ввел в обращение 612 тонн одноцентовых и двухцентовых монет. Ежегодно в обращение поступает 6,7 млн одноцентовых и 6 млн двухцентовых монет.

Красные монетки наносят больший вред окружающей среде, чем, например, двухевровые монеты.