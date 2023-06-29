В большинстве мест размещения выявлены недостатки

В ходе рейда в 44 заведениях размещения в двух уездах было проверено 91 здание, из них в Ида-Вирумаа - 65, а в Ляэне-Вирумаа - 26. В 59 были обнаружены недочеты, сообщил Идаский спасательный центр.

Как и при прошлогодней проверке, недостатки были связаны с первичными средствами пожаротушения, которые либо вообще отсутствовали, либо не имели нужного технического состояния. Вызывает также беспокойство отсутствие датчиков дыма и угарного газа, схем эвакуации и памяток пожарной безопасности, открытые противопожарные двери, а эвакуационные выходы, наоборот, невозможно было открыть без посторонней помощи, говорится в сообщении пресс-представителя центра.