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В большинстве мест размещения выявлены недостатки

Северное побережье
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С 29 мая по 18 июня инспекторы Идаского спасательного центра проверяли пожарную безопасность преимущественно сезонных заведений размещения в Ида и Ляэне-Вирумаа. В ходе рейда проверялась пожарная безопасность гостиниц, мотелей, гостиниц, домов отдыха, пансионатов и пр.
С 29 мая по 18 июня инспекторы Идаского спасательного центра проверяли пожарную безопасность преимущественно сезонных заведений размещения в Ида и Ляэне-Вирумаа. В ходе рейда проверялась пожарная безопасность гостиниц, мотелей, гостиниц, домов отдыха, пансионатов и пр. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В результате проведенного в июне инспекторами Идаского спасательного центра контроля мест размещения (преимущественно сезонного пользования) в Ида- и Ляэне-Вирумаа в большинстве из них были выявлены недостатки. В основном это отсутствие первичных средств пожаротушения, либо их нерабочее состояние.

В ходе рейда в 44 заведениях размещения в двух уездах было проверено 91 здание, из них в Ида-Вирумаа - 65, а в Ляэне-Вирумаа - 26. В 59 были обнаружены недочеты, сообщил Идаский спасательный центр.

Как и при прошлогодней проверке, недостатки были связаны с первичными средствами пожаротушения, которые либо вообще отсутствовали, либо не имели нужного технического состояния. Вызывает также беспокойство отсутствие датчиков дыма и угарного газа, схем эвакуации и памяток пожарной безопасности, открытые противопожарные двери, а эвакуационные выходы, наоборот, невозможно было открыть без посторонней помощи, говорится в сообщении пресс-представителя центра.

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