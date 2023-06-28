Station Narva ⟩ Первые артисты объявлены

Фестиваль наполнит Нарву музыкой из Эстонии и из-за рубежа, пригласит вас открыть для себя скрытые жемчужины приграничного города и обсудить с местными жителями условия жизни, культуру и бизнес Нарвы и Ида-Вирумаа.

Основной площадкой музыкальной программы в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, станет центр исполнительских искусств "Vaba Lava Narva". Как вечером, так и ночью вы также сможете насладиться музыкальной программой в любимом арт-клубе "Ro-Ro" на берегу реки Нарвы.

- Фестиваль "Station Narva" - это всегда смелые решения, другие места, форматы, подходы. Возможность за несколько дней фестиваля продегустировать жизнь и музыку, найти новые любимые вкусы, ритмы, мелодии и чувства. А главное - он проходит внутри самого города, включая его горожан, здания, привычки и традиции в сам процесс. Фестиваль, который начинался с идеи, что Нарва должна стать культурной столицей Европы, продолжается и развивается - Narva is next‎, - говорит член команды организаторов "Station Narva" Валерия Лаврова.

IVI. Фото: Station Narva

"Acid Arab" - парижская группа, которая под руководством диджеев и продюсеров Гвидо Миниски и Эрве Карвальо играет электронную танцевальную музыку и уже более 10 лет сводит с ума европейские фестивальные площадки и клубные залы пьянящим коктейлем из техно, эйсид-хауса, западной электроники и восточных звуков.