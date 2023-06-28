Station Narva ⟩ Первые артисты объявлены

Фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva", который пройдет с 7 по 10 сентября, объявил исполнителей музыкальной программы, сообщает сайт мероприятия. На шестом по счету мероприятии в приграничном городе выступят украинская поп-звезда Иван Дорн, французская электронная танцевальная группа "Acid Arab", шведский рэп-дуэт "Deki Alem" и нидерландская ска-рок-группа "Bazzookas". Среди эстонских артистов в программе заявлены певица родом из Нарвы IVI, а также альтернатив-RnB- и поп-исполнительницы manna и YASMYN.
Фестиваль наполнит Нарву музыкой из Эстонии и из-за рубежа, пригласит вас открыть для себя скрытые жемчужины приграничного города и обсудить с местными жителями условия жизни, культуру и бизнес Нарвы и Ида-Вирумаа.
Основной площадкой музыкальной программы в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, станет центр исполнительских искусств "Vaba Lava Narva". Как вечером, так и ночью вы также сможете насладиться музыкальной программой в любимом арт-клубе "Ro-Ro" на берегу реки Нарвы.
- Фестиваль "Station Narva" - это всегда смелые решения, другие места, форматы, подходы. Возможность за несколько дней фестиваля продегустировать жизнь и музыку, найти новые любимые вкусы, ритмы, мелодии и чувства. А главное - он проходит внутри самого города, включая его горожан, здания, привычки и традиции в сам процесс. Фестиваль, который начинался с идеи, что Нарва должна стать культурной столицей Европы, продолжается и развивается - Narva is next, - говорит член команды организаторов "Station Narva" Валерия Лаврова.
"Acid Arab" - парижская группа, которая под руководством диджеев и продюсеров Гвидо Миниски и Эрве Карвальо играет электронную танцевальную музыку и уже более 10 лет сводит с ума европейские фестивальные площадки и клубные залы пьянящим коктейлем из техно, эйсид-хауса, западной электроники и восточных звуков.
"Deki Alem", дуэт шведских братьев-близнецов Сэмми и Джонни Беннеттов, довольно смело смешивает в своем музыкальном котле самые разнообразные ингредиенты из различных кухонь альтернативной музыки.
Иван Дорн, для которого это станет дебютным выступлением в Нарве, играет уникальная смесь хауса, поп-музыки, ню-диско 90-х, фанка и джаза.
В мае этого года нидерландская ска-рок-группа "Bazzookas" ошеломила публику своим выступлением на городской сцене в Творческом городке Теллискиви в рамках Tallinn Music Week. По их словам, они могут заставить танцевать "мужчину и женщину, молодого и зрелого, собаку и кошку, голландку и эстонца, таллиннца и нарвитянку".
YASMYN - RnB-певица, в жилах которой течет эстонско-доминиканская кровь. Ее сценические выступления описывают как гипнотическую смесь современного RnB, трэпа, поп-музыки и хауса.
Билеты на фестиваль Station Narva 2023 до 10 июля продаются по скидочной цене 35 евро в интернет-магазине shop.tmw.ee и в "Piletilevi".