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На XIII молодежном празднике песни и танца Кохтла-Ярве представят 12 коллективов

Северное побережье
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XIII молодежный праздник песни и танца, на котором будут коллективы и из Ида-Вирумаа.

Всего этим летом на всеэстонском празднике выступят около 25 000 исполнителей из 800 коллективов, в том числе более 22 600 хоровых певцов и почти 2300 музыкантов из симфонических и духовых оркестров.

Кохтла-Ярве на XIII молодежном празднике песни и танца представят 12 коллективов:

Городской оркестр под руководством Александра Савельева

Хор малышей Ахтмеской школы искусств

Детский хор Ахтмеской школы искусств

Хор мальчиков Ахтмеской школы искусств

Хор малышей Ахтмеской основной школы

Хор малышей Allikas Таммикуской основной школы

Хор малышей Малеваской основной школы

Хор мальчиков Малеваской основной школы

Смешанный хор Кохтла-Ярвеской гимназии

Молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии

Оркестр народных инструментов Ämmatagused Центра культуры Кохтла-Ярве

Коллектив народного танца Järve Ярвеской основной школы

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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