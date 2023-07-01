Солидность дома Керсти и Прийта Лийва в Пюхайыэ видна уже издалека - хозяину требуется два дня, чтобы подстричь еловую изгородь, окружающую весь двор, и он приступит к этой работе в августе. "За эту ограду можно было бы дать особую награду", - с энтузиазмом отмечает конкурсная комиссия по благоустройству.

Высокая и мощная зеленая стена производит впечатление на проезжающих мимо и обеспечивает уединение для семьи. Она появилась из практической необходимости. "Поскольку мы живем рядом с дорогой с интенсивным движением, все проезжали мимо и сигналили. А я все время махала рукой", - вспоминает Керсти Лийва.