Иванов: Нарва "обезлюживается" для строительства баз НАТО

„В условиях жесточайшей диктатуры, которая сейчас установлена в Эстонии, идет строительство натовских баз. Вот прямо сейчас выселяются эстонские поселки, - цитирует Иванова "RusDelfi" со ссылкой на "Baltnews". - В Мадриде на саммите НАТО Эстонии ткнули пальчиком, где будут базы, эстонцы взяли под козырек и теперь своих же эстонцев выселяют и строят базы НАТО вместо заповедника. Кроме того, "обезлюживается" Нарва. В советское время там проживало почти 100 тысяч человек, сейчас по факту чуть больше 30 тысяч. "Обезлюживается" с целью постройки натовской базы под Нарвой. Прямо под Питером, 100 километров! Пара минут – и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии, если Россия проспит так же, как она проспала Украину. Ситуация быстро ухудшается, нацистские настроения растут, делается это специально. Заставляют ненавидеть русских, заставляют ненавидеть Россию… Рассказывают, что нужно нападать на Россию и умирать в окопах. Вот такой нарратив сейчас вовсю продвигается".