Лучший университет для начала карьеры!

Также учебное заведение отличается гибким подходом к организации обучения и индивидуальным подходом. Студентам часто предлагают хорошую работу уже во время учебы, например, после прохождения практики. Благодаря тому, что в колледже предусмотрен плавный переход от очного обучения к сессионному обучению, начать работать по специальности можно еще до получения диплома.

Но преимущества колледжа не ограничиваются родным краем. Студенты Вирумааского колледжа могут участвовать во всем, что может предложить Таллиннский технический университет. Есть возможность учиться или практиковаться в одном из университетов-партнеров "Taltech" в Европе или даже за ее пределами, открывать новые горизонты и устанавливать контакты в международной среде.

Открой для себя будущие направления химической технологии!

Если раньше химическое образование в Техническом университете в основном было ориентировано на сланцевую химию, то теперь, по словам профессора колледжа Аллана Нийду, в обучении планируется расширить, к примеру, направление процессов биорафинирования, а также сосредоточить внимание на производстве материалов, отличных от СО2. Добавятся еще электронные виды топлива, нельзя недооценивать важность водорода в энергетике будущего.