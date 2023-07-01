Лучший университет для начала карьеры!

Вирумааский колледж "Taltech" предлагает современные программы обучения в области техники на уровне как прикладного высшего образования, так и для получения степени магистра.
Полученное в Вирумааском колледже "Taltech" образование гарантирует престижную работу и зарплату, определенно выше средней по Эстонии - во всех учебных программах основное внимание уделяется инновационным специальностям будущего.
В Вирумааском колледже на эстонском языке можно получить прикладное высшее образование по трем специальностям. "Химическая технология" - универсальная специальность, которая входит в десятку самых востребованных в мире и, таким образом, гарантирует хорошие карьерные перспективы.
"Управление технологическими процессами в машиностроении и энергетике" обеспечивает широкое техническое образование, на базе которого можно приобрести навыки и знания, необходимые для работы инженера-механика и инженера-энергетика. "Прикладная информационная технология" ориентирована на промышленность, но выпускники также находят хорошую работу в учебных заведениях, больницах или местных самоуправлениях.
Во время учебы по специальностям прикладного высшего образования также можно получать поддержку для участия в уровневом обучении от Эстонской кассы по безработице.
Получение степени магистра является логическим продолжением программ прикладного высшего образования. Таким образом можно изучать "информационные технологии для бизнеса", "устойчивую химию" и "технологии экологически чистой энергии".
Твой путь к образованию на уровне Таллиннского технического университета в родном краю!
Где еще, как не в Вирумааском колледже, можно в родном краю получить образование, соответствующее качеству Таллиннского технического университета? Колледж также щедр на стипендии, которые выплачиваются уже на первом курсе. Учебное заведение предлагает лучшим абитуриентам бесплатное место в общежитии и пользование современным Домом спорта Кохтла-Ярве, а денежные стипендии предлагаются как предприятиями, так и местными самоуправлениями региона.
Также учебное заведение отличается гибким подходом к организации обучения и индивидуальным подходом. Студентам часто предлагают хорошую работу уже во время учебы, например, после прохождения практики. Благодаря тому, что в колледже предусмотрен плавный переход от очного обучения к сессионному обучению, начать работать по специальности можно еще до получения диплома.
Но преимущества колледжа не ограничиваются родным краем. Студенты Вирумааского колледжа могут участвовать во всем, что может предложить Таллиннский технический университет. Есть возможность учиться или практиковаться в одном из университетов-партнеров "Taltech" в Европе или даже за ее пределами, открывать новые горизонты и устанавливать контакты в международной среде.
Открой для себя будущие направления химической технологии!
Если раньше химическое образование в Техническом университете в основном было ориентировано на сланцевую химию, то теперь, по словам профессора колледжа Аллана Нийду, в обучении планируется расширить, к примеру, направление процессов биорафинирования, а также сосредоточить внимание на производстве материалов, отличных от СО2. Добавятся еще электронные виды топлива, нельзя недооценивать важность водорода в энергетике будущего.
- Следующим шагом в повторном обороте материалов в перспективе 20-30 лет является пиролиз. В настоящее время мы используем этот метод для производства масла из горючего сланца, но в будущем мы хотим делать это из пластмассы. Распространение этих знаний в обществе через учебную программу, реализуемую в техническом университете, очень важно, - говорит Нийду. - Уже сейчас можно констатировать, что внедрение новых технологий, разработанных учеными, в известной мере тормозится нехваткой специалистов, которые могут их внедрять на предприятиях.
Это правда - при общении с предпринимателями становится ясно, что нехватка рабочей силы в большей или меньшей степени преследует их всех, и многие жаждут, так сказать, более легкого доступа к образованным кадрам.
Поступившим на программу прикладного высшего образования по химической технологии или в магистратуру по устойчивым химическим технологиям, помимо качественного образования также предоставляется возможность погрузиться в увлекательный мир науки. Уже во время обучения можно работать в настоящих научных лабораториях, что дает бесценный опыт и открывает двери для карьерных возможностей.
В этом году колледж с отличием (cum laude) окончили два талантливых химика, которые настолько увлеклись научной работой, что решили провести лето в лаборатории профессора Нийду, продолжив тем самым исследования, начатые ими во время получения прикладного высшего образования. Один из выпускников планирует в будущем продолжить обучение в зарубежном вузе, чтобы открыть для себя новые знания и расширить свой кругозор на международном уровне. Другой выпускник решил продолжить обучение в магистратуре колледжа, где его ждут захватывающие возможности и большое будущее.
Приготовься стать завтрашним топ-инженером в области информационных технологий, машиностроения и энергетических технологий!
Учебная программа по управлению технологическими процессами в машиностроении и энергетике предназначена для подготовки специалистов нового поколения, которые могут совершенствовать производственные процессы, умело используя современные технологии. Основное внимание в учебной работе уделяется разностороннему проектному обучению, вдохновляющим ознакомительным поездкам и тесному сотрудничеству с ведущими технологическими предприятиями Эстонии.
Благодаря практике и проектам у студентов развиваются профессиональные знания, инженерное мышление и отличные навыки работы в команде.
В будущем всем руководителям и специалистам бизнес-сектора потребуются знания, которые позволят им инновационно применять информационные технологии для достижения целей предприятия. Выпускники прикладного высшего образования в области интеллектуальных систем и прикладных информационных технологий и магистерского обучения в области бизнес-информационных технологий обладают глубокими знаниями в области экономики и информационных технологий, что позволяет им анализировать, моделировать, измерять, оптимизировать и оцифровывать бизнес-процессы предприятия. Кроме того, они могут предлагать инновационные решения в области информационных технологий и могут разрабатывать, планировать и управлять проектами развития информационных систем. У этих амбициозных инженеров есть потенциал стать топ-менеджерами ИТ-сферы компании.
Именно выпускники этих учебных программ делают шаг вперед в своей карьере и становятся частью сообщества инженеров и ИТ-специалистов высшего уровня.
Вирумааский колледж - твой путь в будущее!
Ида-Вирумаа является вторым по важности промышленным регионом Эстонии после Харьюмаа, где для специалистов этой сферы открываются отличные возможности как на местном, так и на международном уровне. Происходившие именно здесь события последних нескольких дней привлекли внимание к региону. На днях в Нарве торжественно заложили краеугольный камень нового завода по производству магнитов, который создаст более трехсот пятидесяти новых рабочих мест. Кроме того, при поддержке фонда справедливого перехода в ближайшие годы ожидается появление ряда новых крупных и мелких предприятий, обещающих создать еще больше рабочих мест. Предприятия делают упор на внедрение новых технологий, автоматизацию, пиролиз пластмасс, производство биополимеров и биопереработку. Именно таким предприятиям срочно нужны образованные кадры сейчас и в будущем.
Вирумааский колледж взялся за разработку учебных программ для поддержки перехода экономики региона к новым промышленным отраслям. Хотя инженерное образование может оказаться вызовом, можно быть уверенным, что Вирумааский колледж не оставит в беде ни одного студента. Колледж заботится о своих студентах и стремится предоставить необходимые поддержку и руководство, чтобы помочь каждому студенту достичь своих образовательных и карьерных целей.