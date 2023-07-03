"Ничто не смогло испортить особого впечатления от праздника, даже дождь", - подтвердила Ану Пунгас, руководитель хора малышей "Päikesekillukesed" Тойлаской гимназии. Дождевики на праздничную одежду пришлось накинуть еще до того, как шествие тронулось, и проливные дожди шли весь день, но они не смыли радость пения.
"Päikesekillukesed" распирало от гордости - их пение было настолько хорошим, что их пригласили в состав 17 избранных хоров республики. Так детский хор сельской школы встал в центральной части певческой сцены, перед дирижерским пультом, вместе с лучшими коллективами Эстонии, рядом с детскими хорами "Ellerhein", "Eesti Raadio" и ETV.