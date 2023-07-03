"Ничто не смогло испортить особого впечатления от праздника, даже дождь", - подтвердила Ану Пунгас, руководитель хора малышей "Päikesekillukesed" Тойлаской гимназии. Дождевики на праздничную одежду пришлось накинуть еще до того, как шествие тронулось, и проливные дожди шли весь день, но они не смыли радость пения.

- Во время репетиций мне и в голову не приходило, что может быть такое направление. Но когда мы говорили о том, будем ли мы петь на "отлично" или на "очень хорошо", то сами дети решили, что мы все же будем стремиться к "отлично". И когда это сообщение пришло, моя душа, конечно, тоже возликовала, - сказала Ану Пунгас, которая ясно осознала это только на репетиции, где дети, которыми она руководила, спели на отлично.