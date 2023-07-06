Йыхвиский балетный фестиваль представит звезд украинского народного танца и балета

Гостями XV Йыхвиского балетного фестиваля, который пройдет с 15 по 19 ноября не только в Йыхви, но также в Пярну и Таллинне, станут Украинский национальный академический ансамбль танца "VIRSKY" и Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Продажа билетов уже началась.
Оба коллектива с апреля прошлого года вместе с другими артистами, проживающими в Украине и за ее пределами, участвуют в совместной гуманитарной миссии "Европейский путь", цель которой - поддержать осведомленность граждан ЕС и украинского государства во время военной агрессии России.
Гендиректор "Eesti Kontsert" Керту Орро подчеркнула, что балетное искусство Украины с его непревзойденным уровнем исполнительского мастерства высоко ценилось во все времена. Самое малое, что Эстония может предложить артистам, это возможность выступлений. "Харьковский театр оперы и балета разбомбили, артисты не смогут танцевать на родных сценах до победного окончания войны в Украине. Для нас высокая честь и радость представить украинских артистов эстонской публике", - сказала она.
В этом году Йыхвиский балетный фестиваль стартует в Пярну и Таллинне, где выступит Украинский национальный академический ансамбль танца "VIRSKY", созданный легендарными хореографами Павлом Вирским и Николаем Болотовым. Выступления прославленного украинского коллектива, отличающиеся высоким профессионализмом и зрелищностью, можно будет увидеть 15 ноября в Пярнуском концертном доме и 16 ноября в концертном зале "Alexela" в Таллинне.
С 17 по 19 ноября в Йыхвиском концертном доме состоятся спектакли Харьковского национального академического театра оперы и балета. Будут представлены балетные постановки "Жизель" и "Белоснежка и семь гномов", а также гала-концерт на музыку Минкуса, Глюка, Хачатуряна, Шопена, Адана, Теодоракиса и других композиторов. Подробнее: www.eestikontsert.ee/jbf.