Весной 2024 года изменится порядок окончания основной школы

В будущем же планируется объединить выпускные экзамены в основной школе с экзаменами со вступительными тестами в гимназию, чтобы сделать весь процесс короче и менее напряженным для учащихся, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Выпуск из основной школы мы делаем с конца апреля по начало мая, а затем следует период поступления в гимназию или профтехучилище. Ставим их в хронологическую последовательность, логичную с точки зрения ученика. И в таком случае гимназии не могут начать свою деятельность по приему учащихся, пока ребята не закончат основную школу", - сказала министр образования Кристина Каллас.

Решению предшествовали переговоры со школами. Хотя есть еще несколько проблемных моментов, которые необходимо решить, руководители школ в основном согласны с изменением.