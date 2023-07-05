Весной 2024 года изменится порядок окончания основной школы

В следующем году девятиклассники будут сперва сдавать выпускные экзамены, а затем проходить вступительные тесты в гимназию. До сих пор гимназии проводили тесты в марте или апреле, а экзамены в основной школе сдавали в мае-июне.
В будущем же планируется объединить выпускные экзамены в основной школе с экзаменами со вступительными тестами в гимназию, чтобы сделать весь процесс короче и менее напряженным для учащихся, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Выпуск из основной школы мы делаем с конца апреля по начало мая, а затем следует период поступления в гимназию или профтехучилище. Ставим их в хронологическую последовательность, логичную с точки зрения ученика. И в таком случае гимназии не могут начать свою деятельность по приему учащихся, пока ребята не закончат основную школу", - сказала министр образования Кристина Каллас.
Решению предшествовали переговоры со школами. Хотя есть еще несколько проблемных моментов, которые необходимо решить, руководители школ в основном согласны с изменением.
"Вопрос только в том, когда будут эти экзамены. Потому что, если они начнутся где-то в апреле, на месяц раньше, чем обычно, то как школьники и учителя успеют пройти всю программу? А успеют еще и повторить? Это самый большой знак вопроса", - отметила директор тартуской гимназии Мийны Хярма Эне Таннберг.